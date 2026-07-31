Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: जलीय सूर्य मंदिर के मार्ग का गड्ढा बना जानलेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: मिर्जागंज-जगन्नाथडीह स्थित जलीय सूर्य मंदिर के मुख्य मार्ग पर गहरा गड्ढा श्रद्धालुओं के लिए जानलेवा बन गया है। बारिश के पानी से भरा गड्ढा वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहा है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से स्थिति गंभीर होती जा रही है। भाजपा प्रवक्ता ने समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने की मांग की।

Gridih News: जलीय सूर्य मंदिर के मार्ग का गड्ढा बना जानलेवा

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। मिर्जागंज-जगन्नाथडीह स्थित प्रसिद्ध जलीय सूर्य मंदिर के मुख्य मार्ग पर बना गहरा गड्ढा राहगीरों और श्रद्धालुओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश का पानी गड्ढे में भर जाने से वाहन चालकों को इसकी गहराई का सही अंदाजा नहीं मिल पाता, जिससे आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। रात के अंधेरे में स्थिति और भी भयावह हो जाती है।

स्थानीय प्रशासन की लापरवाही

स्थानीय दुकानदारों और मंदिर समिति का कहना है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद पथ निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह बेखबर है। पवित्र श्रावण मास में यहां श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ रहा है, लेकिन मुख्य मार्ग की बदहाली दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बिजय चौरसिया ने शुक्रवार को स्थल का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत गिरिडीह के उपायुक्त से दूरभाष पर संपर्क कर समस्या से अवगत कराया और सड़क की अविलंब स्थायी मरम्मत तथा बिजली व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। बिजय चौरसिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया में पर्यटन विकास के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में श्रावण से पहले प्रशासनिक अधिकारी यहां आकर संवाद और निरीक्षण करते थे, परंतु इस वर्ष उदासीनता बरती जा रही है। मौके पर समाजसेवी सीताराम साव, मंदिर व्यवस्थापक लक्ष्मण राय, रामलखन राम, चुरामन राम, प्रिंस दाराद, जितेंद्र राय, सुमित यादव, संतोष पांडेय, रौशन साव, पंकज पांडेय, प्रेमदीप राय और टूपलाल साव आदि उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

यह गहरा गड्ढा कहाँ स्थित है?
यह गहरा गड्ढा मिर्जागंज-जगन्नाथडीह स्थित प्रसिद्ध जलीय सूर्य मंदिर के मुख्य मार्ग पर है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।