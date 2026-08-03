Gridih News: जमुआ-दुम्मा मार्ग पर अधिक ब्रेकर होने से राहगीर परेशान

Gridih News: जमुआ-दुम्मा मार्ग पर चलना अब जानलेवा हो गया है। प्रधानमंत्री मुख्य मार्ग की स्थिति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी खराब है। सड़क पर करीब 30 ब्रेकर लगाए गए हैं, लेकिन कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है। ग्रामीणों ने ब्रेकर लगवाए, लेकिन प्रशासन ने कोई शिकायत नहीं की। राहगीर परेशान हैं।

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ-दुम्मा मार्ग पर वाहन तो क्या पैदल चलना भी अब जानलेवा साबित हो रहा है। कहने को तो वह प्रधानमंत्री मुख्य मार्ग है। परंतु उसकी स्थिति अब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी सौ गुना बदतर हो गई है। और ऐसा किया है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित ठेकेदारों ने। बताते चलें कि सड़क पर जमुआ दुम्मा गांव तक के करीब दो किलोमीटर में कम से ककम 30 ब्रेकर दिया गया है। जबकि उक्त पथ पर एक भी ब्लैक स्पॉट चिह्नित नहीं किया गया है। बावजूद इतनी संख्या में ब्रेकर समझ से परे है।

सड़क की मरम्मत की स्थिति सड़क मरम्मत का कार्य मुख्यमंत्री सड़क योजना से किया गया है। सूत्रों के अनुसार ग्रामीणों द्वारा जबरदस्ती ब्रेकर लगवाया गया है। कहते हैं कि इसमें संवेदक का कोई दोष नहीं है। अब सवाल यह है कि यदि ग्रामीणों द्वारा ब्रेक के लिए संवेदक पर दबाव बनाया जा रहा था तो उसने स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत क्यों नहीं की। वजह चाहे जो भी हो भुगतना तो जमुआ क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को ही पड़ रहा है।

राहगीरों की परेशानियाँ प्रति दिन उक्त रास्ते से प्रखंड मुख्यालय आवाजाही करनेवाले लोग परेशान हैं। जानकारी के अनुसार जमुआ से दुम्मा गांव की दूरी लगभग दो किलो मीटर के आस पास है और इतनी दूरी के बीच करीब 30 से भी अधिक ब्रेकर लगा दिया गया है। जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभी मन ही मन संवेदक, अधिकारियों व ग्रामीणों को कोसते हुए गुजरते हैं। कुछेक ग्रामीणों और राहगीरों ने गिरिडीह डीसी से ब्रेकर तोड़वाने की गुहार लगाई है।