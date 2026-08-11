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Gridih News: तालाब तक जाने का रास्ता बहाल करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद के दलित परिवारों ने तालाब तक जाने का रास्ता बहाल करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात की। पीड़ितों का आरोप है कि निजी बताया गया तालाब पूर्वजों से सार्वजनिक उपयोग में है। श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान पानी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

Gridih News: तालाब तक जाने का रास्ता बहाल करने की मांग

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। सोनबाद तुरी टोला के दलित परिवारों ने अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह धीरेंद्र कुमार से मुलाकात कर तालाब तक जाने का रास्ता बहाल करने की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि पूर्वजों से आवाजाही के रास्ते का विरोध करने पर अब तालाब जाने का रास्ता भी घेर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि टोले में एक युवक की मृत्यु के बाद श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है। सामूहिक रूप से नहाने-धोने के लिए तालाब ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन रास्ता बंद होने से बड़ी परेशानी हो रही है। दलित परिवारों के पास पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। हालांकि तालाब को निजी बताया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह पूर्वजों से सार्वजनिक उपयोग में है। छठ पर्व पर अर्घ्य देने और अन्य सरकारी योजनाएं भी इसमें संचालित हो चुकी हैं。

स्थानीय नेताओं की शिकायत

पीड़ितों के साथ फाब्ला नेता सह पूर्व जिप सदस्य राजेश यादव, मेहताब अली मिर्जा, मनोज यादव समेत कई लोग एसडीओ से मिले। उन्होंने लिखित शिकायत सौंपकर तत्काल जांच कर रास्ता खुलवाने की मांग की। इस दौरान बेंगाबाद सीओ सफीक आलम भी मौजूद थे। एसडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि विधिसम्मत कार्रवाई कर ग्रामीणों को उनका हक दिलाया जाए।

सामान्य प्रश्न

दलित परिवारों ने तालाब तक जाने के लिए किससे मुलाकात की?
दलित परिवारों ने अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह धीरेंद्र कुमार से मुलाकात की।
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