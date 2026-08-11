Gridih News: तालाब तक जाने का रास्ता बहाल करने की मांग

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। सोनबाद तुरी टोला के दलित परिवारों ने अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह धीरेंद्र कुमार से मुलाकात कर तालाब तक जाने का रास्ता बहाल करने की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि पूर्वजों से आवाजाही के रास्ते का विरोध करने पर अब तालाब जाने का रास्ता भी घेर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि टोले में एक युवक की मृत्यु के बाद श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है। सामूहिक रूप से नहाने-धोने के लिए तालाब ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन रास्ता बंद होने से बड़ी परेशानी हो रही है। दलित परिवारों के पास पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। हालांकि तालाब को निजी बताया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह पूर्वजों से सार्वजनिक उपयोग में है। छठ पर्व पर अर्घ्य देने और अन्य सरकारी योजनाएं भी इसमें संचालित हो चुकी हैं。