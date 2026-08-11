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Gridih News: सावधान: साइबर ठग भेज रहे व्हाट्सएप पर निमंत्रण कार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद थाना क्षेत्र इन दिनों साइबर अपराधियों के निशाने पर है। पिछले एक सप्ताह में दर्जनभर लोगों का व्हाट्सएप हैक किया गया। साइबर ठग फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस लोगों से सतर्कता बरतने और शिकायत करने की अपील कर रही है।

Gridih News: सावधान: साइबर ठग भेज रहे व्हाट्सएप पर निमंत्रण कार्ड

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद थाना क्षेत्र इन दिनों साइबर अपराधियों के निशाने पर है। पिछले एक सप्ताह से चल रहे साइबर अटैक में पिछले तीन दिनों के भीतर लगभग दर्जनभर लोगों का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है। साइबर ठग शादी-ब्याह और सालगिरह के निमंत्रण कार्ड के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं।

साइबर अपराधियों के तरीके

साइबर अपराधी पहले किसी एक व्यक्ति का व्हाट्सएप हैक करते हैं। इसके बाद उनके परिचितों और संपर्क सूची में मौजूद लोगों को शादी का निमंत्रण कार्ड, रिंग सेरेमनी, सालगिरह या बर्थ डे पार्टी के नाम से फर्जी एपीके फाइल भेजते हैं। जिन लोगों ने लिंक पर क्लिक कर एपीके फाइल डाउनलोड की, उनका व्हाटसएप भी हैक हो गया। इसके बाद हैकर्स उन्हीं के नंबर से आगे और लोगों को फर्जी लिंक भेजकर साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। लगातार बढ़ रही साइबर ठगी की घटनाओं से पूरे प्रखंड क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलने के बाद लोग एक-दूसरे को सतर्क कर रहे हैं और अनजान लिंक न खोलने की सलाह दे रहे हैं। साइबर अपराधी लगातार ठगी का नया तरीका अपना रहे हैं।

सतर्क रहने की सलाह

भरोसे के नाम पर भेजे जा रहे इन फर्जी लिंकों से बचने के लिए जरूरी है कि कोई भी शादी कार्ड या निमंत्रण का एपीके लिंक मिलने पर उसे डाउनलोड न करें। किसी भी अनजान एपीके फाइल को डाउनलोड न करें। व्हाट्सएप पर आए लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले से कॉल कर पुष्टि करें। मामले की जानकारी बेंगाबाद पुलिस को दे दी गई है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो तो तुरंत थाना या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बेंगाबाद थाना क्षेत्र में साइबर अपराधों की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं?
बेंगाबाद थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है।
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