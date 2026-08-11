Gridih News: प्रमाणिकडीह में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ
Gridih News: जमुआ प्रखंड क्षेत्र के प्रमाणिकडीह में सोमवार को कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने मंगलमय जीवन की कामना के लिए आहुतियां दीं। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और वृक्षारोपण पर जोर दिया गया। यज्ञ में जमुआ महिला मंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के प्रमाणिकडीह स्थित राजकिशोर वर्मा के आवास पर सोमवार को एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सभी की सदबुद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आहुतियां समर्पित कीं। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पृथ्वी पूजन के अवसर पर संगीता साव ने वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यज्ञ के दौरान घर-घर में पारिवारिक वातावरण संस्कारवान बने और परिवार 'देव परिवार' का रूप ले सके। यज्ञ को सफल बनाने में जमुआ महिला मंडल की संगीता साव, रेणु देवी, लता देवी, अंजना वर्मा और अजय वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद वितरण के साथ शांतिपूर्ण माहौल में हुआ।
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