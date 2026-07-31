Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: बारिश में सड़क के गड्ढों में भर जाता है पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: बगोदर प्रखंड क्षेत्र की कई ग्रामीण सड़कें वर्षों से जर्जर हैं। बारिश में सड़कें और खस्ता हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में पानी जमने से सड़क कीचड़मय हो जाती है, और बाइक चालकों को गिरने का खतरा है। स्थानीय लोगों ने मरम्मति की मांग की है।

Gridih News: बारिश में सड़क के गड्ढों में भर जाता है पानी

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर प्रखंड क्षेत्र की कई ग्रामीण सड़कें वर्षों से जर्जर हैं। बारिश शुरू होते ही सड़कों की हालत और भी खस्ता हो गई है। सड़कों पर पानी जमा होने और कीचड़ के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। साथ ही सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, मढ़ेला-पोखरिया रोड और अलगडीहा-खेतको रोड पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो जाता है। वाहन गुजरने पर सड़क कीचड़मय हो जाती है। बाइक चालकों को गिरने का खतरा हर समय बना रहता है।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: बारिश में कच्ची सड़क आज पूरी तरह बदहाल

जर्जर सड़कों की समस्या

इधर सरिया रोड के करंबा मोड़ से करंबा गांव तक की सड़क का पीच उखड़ गया है। जगह-जगह बोल्डर निकल आए हैं। इससे खासकर दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। दूसरी ओर जीटी सोनतुरपी मोड़ से एनएच-100 अलपीटो को जोड़ने वाली नहर की सड़क भी पूरी तरह उखड़ चुकी है। यहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। पानी भरने से ये गड्ढे छोटे तालाब जैसे लगते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीच-बीच में सिर्फ डस्ट डालकर मरम्मति की जाती है। इससे कुछ दिन सड़क ठीक रहती है और फिर से बदहाल हो जाती है। स्थानीय लोगों ने उपरोक्त जर्जर सड़कों का सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण कराने की मांग की है, ताकि बरसात में लोगों को राहत मिल सके。

सामान्य प्रश्न

बगोदर प्रखंड में जर्जर सड़कें कब से हैं?
बगोदर प्रखंड क्षेत्र की कई ग्रामीण सड़कें वर्षों से जर्जर हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Rainfall Bagodar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।