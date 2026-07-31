Gridih News: बारिश में सड़क के गड्ढों में भर जाता है पानी
Gridih News: बगोदर प्रखंड क्षेत्र की कई ग्रामीण सड़कें वर्षों से जर्जर हैं। बारिश में सड़कें और खस्ता हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में पानी जमने से सड़क कीचड़मय हो जाती है, और बाइक चालकों को गिरने का खतरा है। स्थानीय लोगों ने मरम्मति की मांग की है।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर प्रखंड क्षेत्र की कई ग्रामीण सड़कें वर्षों से जर्जर हैं। बारिश शुरू होते ही सड़कों की हालत और भी खस्ता हो गई है। सड़कों पर पानी जमा होने और कीचड़ के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। साथ ही सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, मढ़ेला-पोखरिया रोड और अलगडीहा-खेतको रोड पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो जाता है। वाहन गुजरने पर सड़क कीचड़मय हो जाती है। बाइक चालकों को गिरने का खतरा हर समय बना रहता है।
जर्जर सड़कों की समस्या
इधर सरिया रोड के करंबा मोड़ से करंबा गांव तक की सड़क का पीच उखड़ गया है। जगह-जगह बोल्डर निकल आए हैं। इससे खासकर दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। दूसरी ओर जीटी सोनतुरपी मोड़ से एनएच-100 अलपीटो को जोड़ने वाली नहर की सड़क भी पूरी तरह उखड़ चुकी है। यहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। पानी भरने से ये गड्ढे छोटे तालाब जैसे लगते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीच-बीच में सिर्फ डस्ट डालकर मरम्मति की जाती है। इससे कुछ दिन सड़क ठीक रहती है और फिर से बदहाल हो जाती है। स्थानीय लोगों ने उपरोक्त जर्जर सड़कों का सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण कराने की मांग की है, ताकि बरसात में लोगों को राहत मिल सके。
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