Gridih News: चैनपुर-तेलखरा वाया कल्हाबार पथ जर्जर, ग्रामीण परेशान

Gridih News: डुमरी के ग्रामीण सड़कों में चैनपुर-तेलखरा वाया कल्हाबार पथ जर्जर हो गया है। इसमें बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। लगभग पांच साल पहले बनी इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, जिससे इसकी स्थिति बिगड़ गई है।

Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। मरम्मत और देखरेख के अभाव में प्रखण्ड के महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों में एक चैनपुर-तेलखरा वाया कल्हाबार पथ काफी जर्जर हो गया है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात में इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है।

सड़क की स्थिति पथ के जर्जर होने से ग्रामीणों को आवागमन में रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है। करीब पांच साल पहले ग्रामीण कार्य प्रमंडल ने इस पथ का निर्माण कराया था। इसके बाद से अब तक इसकी मरम्मत तक नहीं हुई। यही वजह है कि सड़क जगह-जगह से टूट चुकी है और गड्ढे बन गए हैं।

ग्रामीणों की समस्या लगभग पांच किलोमीटर लंबी इस सड़क से प्रखण्ड के घोसको, कल्हाबार, ढीबरा, गानोडीह, कठसरुआ, खुरजियो, तेलखरा, चेगड़ो, मंगलुअहार, अंबाडीह, चालमो-बरमसिया, कोरंगडीह सहित बगोदर प्रखंड के कसियाडीह, चौधरीबांध, कपिलो आदि गांवों के लगभग 20 हजार आबादी का आना जाना होता है। केबी रोड से डुमरी-गिरिडीह रोड को जोड़ने के कारण यह पथ उक्त गांवों के जिला मुख्यालय सहित पीरटांड़ प्रखण्ड व डुमरी प्रखण्ड के कई गांवों से लगभग दस किलोमीटर दूरी कम करता है।

स्थानीय महत्व केबी रोड किनारे बसे गांवों और डुमरी प्रखण्ड से सटे बगोदर प्रखंड के गांवों के लोग इसी रास्ते से आना-जाना करते हैं। इसके अलावा इस पथ पर कल्हाबार के पास सरकारी डिग्री कॉलेज भी बन चुका है। इससे इस रास्ते की अहमियत बढ़ गयी है। कल्हाबार के ग्रामीण पंकज महतो, पुनीत महतो, परमेश्वर और सोहन महतो ने बताया कि सड़क की हालत खराब होने से रोजाना दिक्कत होती है। पांच साल पहले बनी सड़क अब चलने लायक नहीं बची है।