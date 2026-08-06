Gridih News: गांडेय में 108 एम्बुलेंस की सेवा चरमराई, ग्रामीण निजी वाहन का कर रहे हैं उपयोग

Gridih News: गांडेय प्रखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की स्थिति अत्यंत खराब है, जिसका सीधा प्रभाव गरीब ग्रामीणों पर पड़ रहा है। आपात स्थिति में मरीजों को मदद नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हैं।

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की स्थिति बदतर बनी हुई है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा आम गरीब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। आपात स्थिति में मरीजों को जीवनदान देने वाली '108 एम्बुलेंस सेवा' खुद बीमार पड़ी है। गांडेय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाली ने स्वास्थ्य विभाग के लचर रवैये और प्रशासनिक घोर लापरवाही को उजागर कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जब भी कोई गंभीर हादसा होता है, किसी मरीज की स्थिति बिगड़ती है या गर्भवती महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाना होता है, तो 108 सेवा का लाभ नहीं मिलता। ग्रामीणों द्वारा कॉल करने का कोई रिसपांन्स नहीं मिलता है। विभाग के इस रवैया के कारण मरीजों को बाध्य होकर निजी वाहन का सहारा लेना पड़ता है।

108 एम्बुलेंस की स्थिति बता दें कि क्षेत्र में कही भी सड़क दुर्घटना होती है तब पुलिस को निजी वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। गांडेय में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीजों के परिजनों ने कई बार गांडेय सीएचसी में हंगामा भी किया, फिर भी एम्बुलेंस की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि 108 एम्बुलेंस की स्थिति में जल्द ही सुधार किया जाए और 24 घंटे एम्बुलेंस और चालक की व्यवस्था की जाए।

एम्बुलेंस की उपलब्धता बता दें कि गांडेय सीएचसी के पास वर्तमान समय में चार एम्बुलेंस है जिसमें 3 एम्बुलेंस 108 और एक सरकारी है। 108 एम्बुलेंस में दो गांडेय सीएचसी के क्षेत्र में सेवा देती है जबकि 1 एम्बुलेंस उप स्वास्थ्य केन्द्र अहिल्यापुर और ताराटांड़ के क्षेत्रों में सेवा देती है। इस विषय में गांडेय सीएचसी के बीपीएम मोहन प्रसाद ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सीएचसी के अधीन नहीं होता ह। इसे कंपनी के द्वारा संचालित की जाती है। गांडेय सीएचसी में एक सरकारी एम्बुलेंस है। इस विषय में एम्बुलेंस कंट्रोल आफिसर धीरज कुशवाहा ने कहा कि कुछ दिन पूर्व एम्बुलेंस में खराबी आई थी जिससे परेशानी हो रही थी। वर्तमान समय में तीनों एम्बुलेंस ठीक है। कॉल आने पर मरीजों को सेवा दी जा रही है। बता दें कि गांडेय सीएचसी से लगभग 100 मीटर की दूरी में स्थित एक दुकान के सामने कई खराब 108 एम्बुलेंस खड़ी रहती है। पूछताछ के क्रम में बताया गया कि उक्त दुकान में देवघर, मधुपुर, गोड्डा, साहेबगंज, गिरिडीह जिले के खराब पड़े 108 एम्बुलेंस की मरम्मति के लिए लाया जाता है। दुकान का संचालक धीरज कुशवाहा बताया जाता है।