Gridih News: अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। अवैध बालू उठाव और परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शनिवार को सफी आलम के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान थाना क्षेत्र अंतर्गत बलगो-बेलाटांड़ के समीप एनएच सड़क से अवैध रूप से बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया।

छापामारी टीम को आते देख ट्रैक्टर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बालू लदे ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर थाना लाया। वाहन के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

समीक्षा और कार्रवाई की दिशा

सीओ की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध बालू तस्करों में हड़कंप मच गया। छापेमारी की भनक लगते ही अवैध बालू का परिवहन कर रहे कई ट्रैक्टर चालक अपने वाहन लेकर इधर-उधर भाग खड़े हुए। इस संबंध में सीओ सफी आलम ने बताया कि जब्त किए गए ट्रैक्टर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला खनन विभाग को पत्राचार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बालू के अवैध खन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सीओ ने कहा कि क्षेत्र में बालू के अवैध खनन पर हर हाल में अंकुश लगाया जाएगा। किसी को भी सरकारी संपत्ति का अवैध दोहन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बेंगाबाद थाना एसआई विजय मंडल सदल बल मौजूद थे。