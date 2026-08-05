Gridih News: जमुआ: 168 घंटे से प्रखंड मुख्यालय में धरना जारी, प्रशासन मौन

Gridih News: जमुआ। कथित भ्रष्टाचार के विरोध में 29 जुलाई से जमुआ प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर 14 सूत्री एवं अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का 168 घंटे (7 दिन) के बाद भी प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजसेवी गौतम सागर राणा कर रहे हैं। उनके इस कार्यक्रम का कई सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक समर्थन दे रहे हैं। धरना पर बैठे आंदोलनकारी का आरोप है कि प्रखंड में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और आम जनता की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें की गई और आवेदन दिया गया, इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

जिसके बाद उन्हें अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा। समाजसेवी गौतम सागर राणा ने कहा कि अभी तक प्रशासन द्वारा हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं किया गया। जनता के समस्याओं का यहां समाधान नहीं किया जा रहा है। गांव-गांव में जल-नल योजना की स्थिति अत्यंत खराब है। जमीन से जुड़े जनमुद्दों पर पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्या का समाधान करना चाहिए। हमारी 14 मांगें शामिल हैं जिसपर जिला प्रशासन द्वारा अविलंब विचार किया जाना चाहिए। समाजसेवी गौतम सागर राणा ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के अधिकारों और पारदर्शी प्रशासन की मांग को लेकर किया जा रहा है। अनशनकारी का कहना है कि इनकी 14 मांगें प्रमुख हैं जो सभी अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। इसके लिए सभी विभागों पर गहन जांच पड़ताल कर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी इनके मुद्दे का निराकरण संभव है।