Gridih News: पर्यवेक्षक की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों व सदस्यों ने जताया विरोध

Gridih News: गावां प्रखंड स्थित पीएम श्री उच्च विद्यालय माल्डा में अध्यक्ष के चुनाव में ग्रामीणों और समिति सदस्यों ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने और पर्यवेक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की जांच कराने के लिए बीईईओ ने आश्वासन दिया है।

Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां प्रखंड स्थित पीएम श्री उच्च विद्यालय माल्डा में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष के चुनाव में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों व समिति सदस्यों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) को आवेदन देकर चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने तथा चुनाव कार्य में नियुक्त पर्यवेक्षक अनिल कुमार चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

विरोध और शिकायत आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनाव गाइडलाइन के अनुसार 15 सदस्यों के चयन के बाद अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था, लेकिन पर्यवेक्षक द्वारा मनमाने तरीके से अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई। आरोप है कि पूर्व में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे प्रभात कुमार सिन्हा को ही दोबारा अध्यक्ष बना दिया गया। ग्रामीणों व समिति सदस्यों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पर्यवेक्षक की ओर से कथित तौर पर कहा गया कि घोषित अध्यक्ष सीआरपी संतोष सिन्हा के भाई हैं, इसलिए अध्यक्ष वही रहेंगे। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।

कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर चुनाव प्रक्रिया को रद्द करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आवेदन में उदय कुमार पांडेय, ममता देवी, अख्तरी खातून, नवीन कुमार, विशाल कुमार समेत अन्य लोगों के हस्ताक्षर हैं। बीईईओ तितुलाल मंडल ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी。