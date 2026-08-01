Gridih News: बरती जा रही घोर अनियमितता से आंदोलित हैं ग्रामीण

Gridih News: जमुआ अंचल-2 के उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय शहरपुरा में भवन निर्माण कार्य में अनियमितताएं हैं। संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय सिमेंट, गिट्टी और बालू शामिल हैं। ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन निर्माण कार्य फिर से शुरू होने पर अनियमितताएं और बढ़ गई हैं।

Gridih News: सियाटांड़, प्रतिनिधि। जमुआ अंचल-2 के एसओई उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय शहरपुरा में भवन निर्माण कार्य में काफी अनियमितता बरती जा रही है।‌ संवेदक द्वारा भवन निर्माण में बरती जा रही अनियमितता से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। एक बार पहले भी टाईबीम की ढलाई में बरती जा रही अनियमितता पर ग्रामीणों ने विरोध किया था। उस समय संवेदक ने गलती मानते हुए सुधार की बात कही थी और उसके बाद एक वर्ष तक भवन निर्माण कार्य बंद रहा। अब पुनः निर्माण कार्य शुरू किया गया तो कार्य में अनियमितता ओर अधिक बढ़ गई है। बताते चलें कि भवन निर्माण का कार्य देव कंस्ट्रक्शन, गिरिडीह द्वारा किया जा रहा है।

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता निर्माण स्थल पर पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिलर की ढलाई लोकल शुभम नामक सिमेंट से की जा रही है। सिमेंट की गुणवत्ता इतनी खराब है कि पिलर ढ़लाई के साथ ही भरभराने लगा है। वहीं टाईबीम कई जगह अभी से दरक गए हैं या यूं कहें कि दब गया है। गिट्टी और बालू भी निम्न स्तर का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें पर्याप्त मिट्टी मिली हुई है। एक भी पिलर सीधा नहीं है, इससे लगता है कि वह कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। सरिया भी लोकल ही लगाया जा रहा है जिसमें अभी ही सभी लगे सरिये में जंग लग गया है। बताते चलें कि उक्त भवन का निर्माण झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट कॉउन्सिल द्वारा लगभग सवा करोड़ से करवाया जा रहा है। जिसका संवेदक जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अभिजीत देव हैं। भवन निर्माण का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को सुलभ व आधुनिक कक्षा उपलब्ध कराना है; परंतु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार की यह योजना बनाने से पहले धंसने लगी है।

विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया जेई दिनेश कुमार वर्मा ने कहा कि निर्माण कार्य में अनियमितता की ख़बर पर वे वहां पहुंचे तो देखा कि घटिया किस्म का सिमेंट से पिलर ढ़ाला गया है। साथ ही निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। संवेदक को उक्त सिमेंट का प्रयोग नहीं करने को बोला गया है। कहा कि जांच रिपोर्ट उच्च पदाधिकारियों को अग्रसारित कर दिया जाएगा।