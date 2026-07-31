Gridih News: सावन में साफ-सफाई को लेकर महापौर से मिले कांग्रेस नेता
Gridih News: धनंजय सिंह ने गिरिडीह नगर निगम में महापौर से कहा कि सावन माह के दौरान प्रमुख मार्गों और मंदिरों की सफाई की जाए। उन्होंने पार्षदों की उपेक्षा का भी जिक्र किया और सड़कों की मरम्मत की मांग की। महापौर ने जनता को पार्षदों से सीधे संपर्क करने की सलाह दी।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रदेश सचिव धनंजय सिंह ने शुक्रवार को गिरिडीह नगर निगम कार्यालय में महापौर प्रमिला मेहरा और उप महापौर सुमित कुमार से मुलाकात की। उनके साथ ब्रह्मऋषि समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह भी मौजूद थे।
साफ-सफाई अभियान की मांग
धनंजय सिंह ने महापौर से कहा कि सावन माह शुरू हो चुका है। शहर के प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों एवं मंदिरों में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि यह शहर नगर विकास मंत्री का गृह क्षेत्र है, इसलिए नगर निगम की जवाबदेही और बढ़ जाती है कि शहर को स्वच्छ रखा जाए।
पार्षदों की उपेक्षा
उन्होंने वार्डों की समस्याओं का भी जिक्र किया। कहा कि शहर के 36 वार्डों में कई पार्षद चुनाव जीतने के बाद उन लोगों को उपेक्षित कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। कई छोटे-छोटे कार्यों में पार्षदों का हस्ताक्षर जरूरी होता है जो नहीं मिल पाता। इस पर महापौर ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं। यदि कोई पार्षद हस्ताक्षर नहीं करता है तो जनता सीधे उनके पास आए, उनका काम जरूर होगा। धनंजय सिंह वार्ड 9 में डॉक्टर देव के घर से शास्त्री नगर जाने वाली जर्जर सड़क को ठीक कराने की मांग की है。
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