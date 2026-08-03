Gridih News: कांग्रेस की बैठक में बीएलए के कार्य की समीक्षा
Gridih News: डुमरी में कांग्रेस प्रखंड कमेटी की मासिक बैठक हुई, जिसमें बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की गई। 4-5 अगस्त को मतदाता सूची के सत्यापन का निर्देश दिया गया। संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय सदस्यों की भर्ती पर भी जोर दिया गया।
Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। कांग्रेस प्रखंड कमेटी की मासिक बैठक रविवार को अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित निरीक्षण भवन में प्रखंड अध्यक्ष नागेश्वर मंडल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सभी बीएलए एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि 4 व 5 अगस्त को अपने-अपने बूथ पर मतदाता सूची का गहन सत्यापन करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहें। जिन योग्य मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, उनके आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरवाकर बीएलओ को उपलब्ध कराने को कहा गया।
इसके अलावा संगठन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को अपने-अपने पंचायतों में 25-25 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया। बैठक में युवा कांग्रेस के जिला महासचिव सरफराज अहमद, मोहम्मद नईम, अमानत अंसारी, आजम अंसारी, जमशेद अंसारी, शिव शंकर, अब्दुल अंसारी, दीपक जैन, कपिल ठाकुर, मोहम्मद खुर्शीद, उस्मान अंसारी, गुनेश्वर मंडल, चंदोलाल मांझी, तुराबली अंसारी, ओम प्रकाश महतो, छोटू कुमार, शिवा रविदास, खुर्शीद अंसारी, तिलकचंद महतो, कृष्णा यादव, मोहम्मद मुमताज, महेंद्र बिंद सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।