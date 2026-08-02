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Gridih News: जेसीबी से कीचड़ हटा डस्ट डालकर बनाया आवागमन योग्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: धनवार प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुर से चट्टी बाजार जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति से परेशान राहगीरों को राहत मिली है। संजय कुमार और समाजसेवियों ने सड़क की मरम्मत की। ग्रामीणों ने स्थायी समाधान के लिए विधायक से सड़क निर्माण की मांग की है।

Gridih News: जेसीबी से कीचड़ हटा डस्ट डालकर बनाया आवागमन योग्य

Gridih News: राजधनवार। धनवार प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुर से चट्टी बाजार जाने वाली जर्जर सड़क की स्थिति से परेशान राहगीरों को फिलहाल राहत मिली है। आम लोगों की समस्या को देखते हुए अंचल सांसद प्रतिनिधि सह चट्टी पंचायत के पूर्व मुखिया संजय कुमार ने अपने सहयोगी समाजसेवियों के साथ मिलकर सड़क की मरम्मत कर उसे आवागमन योग्य बनाया। बताया गया कि धर्मपुर से चट्टी बाजार तक जाने वाली सड़क के पक्कीकरण की मांग स्थानीय विधायक से लंबे समय से की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग के बावजूद अब तक आश्वासन के अलावा कोई ठोस पहल नहीं हुई है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण आसपास के करीब दस गांवों के विद्यार्थी, व्यापारी, मरीज और आम राहगीर लगातार परेशानी झेल रहे हैं। बरसात के मौसम में सड़क पर कीचड़ और फिसलन बढ़ जाने से आवागमन और भी मुश्किल हो गया था। ग्रामीणों के अनुसार, आए दिन राहगीर फिसलकर गिर रहे थे और कई लोगों को चोट भी लग रही थी। इसके बावजूद सड़क की स्थिति में सुधार नहीं होने से लोगों में नाराजगी थी।

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बुजुर्ग महिला की अपील पर लिया संज्ञान

बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व चट्टी हटिया में रोजमर्रा का सामान खरीदने पहुंचे ग्रामीणों ने पूर्व मुखिया सह अंचल सांसद प्रतिनिधि संजय कुमार से सड़क की बदहाली की शिकायत की। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ने सड़क की स्थिति का हवाला देते हुए उनसे रास्ते को कम से कम आवागमन योग्य बनाने की अपील की। बुजुर्ग महिला की बात से प्रभावित होकर संजय कुमार ने तत्काल अपने सहयोगियों से संपर्क किया और सड़क की स्थिति सुधारने का निर्णय लिया। इसके बाद जेसीबी मशीन से सड़क पर जमा कीचड़ और मिट्टी को हटाया गया तथा डस्ट डालकर सड़क को राहगीरों के आने-जाने लायक बनाया गया।

सामूहिक सहयोग से हुआ कार्य

सड़क को अस्थायी रूप से आवागमन योग्य बनाने के इस कार्य में रंजीत राणा, दुलारचंद कुमार, शशिकांत भारती, अरविंद कुमार, विश्वेश्वर पांडेय, राजू गोस्वामी, आनंदी कसेरा, महेंद्र शाह, गणेश कुमार, दुलारचंद नायक समेत दर्जनों लोगों का सहयोग रहा। ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत के लिए सहयोग करनेवालों के प्रति आभार जताया। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था है और स्थायी समाधान के लिए धर्मपुर-चट्टी बाजार सड़क का पक्कीकरण जरूरी है। ग्रामीणों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों और विभाग से जल्द सड़क निर्माण की दिशा में ठोस पहल करने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए किसने कदम उठाया?
सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए अंचल सांसद प्रतिनिधि सह चट्टी पंचायत के पूर्व मुखिया संजय कुमार ने कदम उठाया।
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