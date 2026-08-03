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Gridih News: सुविधा मुहैया कराने को लेकर बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: देवरी के घासीडीह चतरो स्थित लकड़गढ़ा महादेव मंदिर में रविवार को समिति की बैठक हुई। बैठक में सावन मास की सोमवारी पर विशेष पूजा और जलार्पण की सुविधा देने पर चर्चा की गई। साथ ही, मंदिर के विकास के लिए ग्रामीणों की एक और बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

Gridih News: सुविधा मुहैया कराने को लेकर बैठक

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी के घासीडीह चतरो स्थित लकड़गढ़ा महादेव मंदिर प्रांगण में रविवार को बाबा दुःखेश्वर नाथ मंदिर परिसर में कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें सावन मास की प्रत्येक सोमवारी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा व जलार्पण करने के लिए मंदिर में आनेवाले श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा की गई। साथ ही मंदिर के विकास को लेकर बुधवार (05 अगस्त) को वृहद स्तर पर ग्रामीणों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मौके पर जिला परिषद सदस्य बिमल कुमार सिंह, कैलाश सिंह, कैलाश राय, सुशील राय, फाल्गुनी राय, आनंद सिंह, बच्चूनारायण राय, जयदेव राय, चंदन बरनवाल,अरुण राणा,मकुंद राय, आशुतोष सिंह, दीपक राय, दीपक तिवारी, पीयूष कुमार आदि लोग उपस्थित थे।

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