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Gridih News: विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गांडेय प्रखंड के बरमसिया 2 पंचायत में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। सेंट जेवियर स्कूल टुंडी के प्रधानाचार्य ने आदिवासियों की स्थिति पर चर्चा की और विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिससे अभिभावक अभिभूत हो गए।

Gridih News: विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के बरमसिया 2 पंचायत के तिलोबोनी गांव स्थित ज्ञानदीप मध्य विद्यालय (मिशन) में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम एवं उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सेंट जेवियर स्कूल टुंडी, धनबाद के प्रधानाचार्य फादर अमोस बागे समेत विद्यालय के प्रधानाचार्य, सिस्टर, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध लोगों ने आदिवासी दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। टुंडी धनबाद से आए फादर अमोस बागे ने अपने संबोधन में आदिवासियों की भूतपूर्व स्थिति और वर्तमान समय में आ रहे सकारात्मक बदलावों की तुलना करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा और विकास के प्रति जागरूक किया।

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उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज में वास्तविक बदलाव और प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़कर एक आदिवासी गीत संगीत, नाटक, नृत्य समेत तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अविभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर फादर अयन आइंडस, सिस्टर डोरोथिया, सिस्टर अनुपा, शिक्षक श्यामलाल मुर्मू, सुरेश वर्मा, महेंद्र मरांडी, मेरी मुर्मू, मोनिका सोरेन, गोविंद हेम्ब्रम समेत अन्य लोग उपस्थित थे।फोटो 08 जीआरडी 206 कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक और छात्र - छात्रा।

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