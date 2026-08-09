Gridih News: विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया
Gridih News: गांडेय प्रखंड के बरमसिया 2 पंचायत में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। सेंट जेवियर स्कूल टुंडी के प्रधानाचार्य ने आदिवासियों की स्थिति पर चर्चा की और विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिससे अभिभावक अभिभूत हो गए।
Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के बरमसिया 2 पंचायत के तिलोबोनी गांव स्थित ज्ञानदीप मध्य विद्यालय (मिशन) में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम एवं उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सेंट जेवियर स्कूल टुंडी, धनबाद के प्रधानाचार्य फादर अमोस बागे समेत विद्यालय के प्रधानाचार्य, सिस्टर, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध लोगों ने आदिवासी दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। टुंडी धनबाद से आए फादर अमोस बागे ने अपने संबोधन में आदिवासियों की भूतपूर्व स्थिति और वर्तमान समय में आ रहे सकारात्मक बदलावों की तुलना करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा और विकास के प्रति जागरूक किया।
उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज में वास्तविक बदलाव और प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़कर एक आदिवासी गीत संगीत, नाटक, नृत्य समेत तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अविभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर फादर अयन आइंडस, सिस्टर डोरोथिया, सिस्टर अनुपा, शिक्षक श्यामलाल मुर्मू, सुरेश वर्मा, महेंद्र मरांडी, मेरी मुर्मू, मोनिका सोरेन, गोविंद हेम्ब्रम समेत अन्य लोग उपस्थित थे।फोटो 08 जीआरडी 206 कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक और छात्र - छात्रा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।