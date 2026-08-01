Gridih News: प्रेमचंद जयंती पर बच्चों को दिखाई गई टेलीफिल्म

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन करके हिंदी के महान कथाकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विविध साहित्यिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन हिन्दी के शिक्षक डा. महेश सिंह के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ‘ईदगाह’ एवं ‘मंत्र’ पर आधारित टेलीफिल्म दिखाई गईं।

कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम में प्रेमचंद की चर्चित कहानी कफन का पाठ एवं परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागीता निभाई। साथ ही विद्यार्थियों ने मुंशी प्रेमचंद के चित्र बनाकर उनकी जयंती मनाई और उनके साहित्य के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सरिता दुबे तथा शिक्षकों में रविकांत, अब्दुल खालिक, मीना एक्का, बीरेश प्रसाद सिंह, रामकिंकर मिश्रा और अलाउद्दीन अंसारी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनके साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना, समानता और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देता है। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने कहा कि कार्यक्रम आयोजन करने का उद्देश्य बच्चों को प्रेमचंद के साहित्य, मानवीय मूल्यों तथा सामाजिक सरोकारों से परिचित कराना था। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।