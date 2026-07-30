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Gridih News: सीसीएल के शिविर में कांवरियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह में सीसीएल द्वारा देवघर के दुम्मा में सावन माह में एक महीने तक चलने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया। यह शिविर 2014 से नियमित रूप से किया जा रहा है, जहां कांवरियों को चिकित्सा सुविधा, मसाज और विश्राम की व्यवस्था दी जाती है।

सीसीएल के शिविर में कांवरियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
सीसीएल के शिविर में कांवरियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। सीसीएल द्वारा देवघर के दुम्मा में सावन माह में एक महीने तक चलने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन गुरूवार को किया गया। सीसीएल के सीएसआर के तहत लगनेवाले चिकित्सा शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीसीएल के डायरेक्टर एचआर हर्षनाथ मिश्रा, सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक कन्हैया शंकर गैवाल, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा आदि ने फीता काटकर और पूजन वंदन करके किया। इसके बाद अधिकारियों ने चिकित्सा शिविर में लगे स्टॉल व चिकित्सा सुविधा का जायजा लिया। इस दौरान कांवरियों के बीच फल का वितरण भी किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि हर्ष नाथ मिश्रा ने कहा कि सीसीएल खनन के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करते आ रही है।

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इसीके तहत सीसीएल द्वारा सावन महीने में हर साल देवघर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। बताया कि यह शिविर 2014 से नियमित रूप से सावन महीने में लगाया जा रहा है। शिविर में सीसीएल के चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों और सेवादारों के द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ कांवरियों को सेवा प्रदान की जाती है। शिविर में कांवरियों के लिए मेडिकल सुविधा, मसाज, विश्राम सहित अन्य कई सुविधाएं मौजूद है। जीएम के एस गैवाल ने कहा कि सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह के निर्देशानुसार इस वर्ष भी दुम्मा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पूरी तन्मयता और स्वच्छता के साथ कांवरियों को सेवा की व्यवस्था की गई है। शिविर के उद्घाटन में सीसीएल गिरिडीह के अधिकारी अनिल पासवान, राजवर्धन, डॉ अनुराग सिंह, यूनियन लीडर प्रमोद सिंह, तेजलाल मंडल, शिवाजी सिंह, अमित यादव, राजेश यादव, शिवनाथ साव, जगत पासवान, बबलू सरकार, दिनेश यादव, संवेदक संतोष यादव, ओम प्रकाश सिंह, संजय कुमार मल्होत्रा सहित कई लोग मौजूद थे।

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