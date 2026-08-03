Gridih News: राजनीतिक दलों की बैठक में देवरी में डिग्री कॉलेज की मांग

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी थाना मोड़ के पास रविवार को जिला परिषद सदस्य बिमल कुमार सिंह व उसमान अंसारी की अगुवाई में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों की बैठक की गई। जिसमे देवरी में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से प्रखंड के छात्र - छात्राओं को हो रहे परेशानी पर चिंता जाहिर करते हुए प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दिलाने की मांग सरकार से की गई। बैठक में डिग्री कॉलेज बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया। कमेटी में कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल चौधरी को संयोजक बनाया गया। जिसमें डिग्री कॉलेज को लेकर प्रखंड स्तर पर धरना देने व चक्का जाम कर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बताया कि नौ अगस्त को उक्त कार्य के लिए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उच्च शिक्षा शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को आवेदन देकर देवरी में कॉलेज की स्वीकृति दिलाने की मांग करने की बात कही।

बैठक में उठे मुद्दे

इधर बैठक में देवरी प्रखंड को रेल लाइन से नहीं जोड़े जाने एवं स्वास्थ्य सुविधा के लिए चिकित्सक की कमी रहने पर भी चिंता जताई गई। बताया कि क्षेत्र के सांसद व विधायक की उपेक्षित रवैये के कारण अभी तक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की सुविधा नहीं मिल पायी है। जिससे यहां के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में परेशानी हो रही है। साथ ही अधिकांश छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ती है। बताया कि जमुआ विधानसभा के अन्तर्गत जमुआ ब्लॉक में पूर्व से कॉलेज की सुविधा रहने के बाद भी पुनः वहां डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी गयी है। वहीं आजादी के बाद से देवरी प्रखंड की उपेक्षा हो रही है। देवरी में डिग्री कालेज बनाने तक सभी दलों के नेताओं-कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र के युवाओं को आंदोलन करने के हर समय तैयार रहने की अपील की गई। मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मोजाहिद अंसारी, अनिल चौधरी, व्यास राय, किशोर वर्मा, टुकलाल हाजरा, रामकिशुन हाजरा, निजाम अंसारी, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार राय, अनिल चौधरी, किशोर राय, रामदेव चौधरी, प्रदीप राय, धनेश्वर सिंह, आलोक चौधरी, राजद के सुखदेव हाजरा, भाकपा माले के सुनील राय सहित देवानन्द हाजरा, प्रकाश पंडित, पिंटू चौधरी, लालमोहन पंडित, महेंद्र पंडित, चंदन कुमार, सुदामा महथा, कमरुद्दीन अंसारी, मुमताज अंसारी, बैजनाथ ठाकुर, रामेश्वर रजक, उमेश सोनार आदि लोग उपस्थित थे।