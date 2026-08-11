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Gridih News: पुल एप्रोच पथ के अभाव में बेकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद और चकाई को जोड़ने के लिए पतरो नदी पर बने पुल का निर्माण तो हो गया, लेकिन एप्रोच पथ नहीं बनने के कारण यह आज भी बेकार पड़ा है। स्थानीय लोगों ने वर्षों से सड़क निर्माण की उम्मीद की है, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

Gridih News: पुल एप्रोच पथ के अभाव में बेकार

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। करोड़ों रुपए खर्च कर बेंगाबाद और चकाई (बिहार) को जोड़ने के लिए पतरो नदी पर बना लंबा पुल आज भी कागजों तक ही सिमटा हुआ है। पुल बने कई साल बीत गए, लेकिन एप्रोच पथ नहीं बनने के कारण यह पुल अनुपयोगी साबित हो रही है। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र बदवारा के लोगों के लिए यह पुल सुविधाजनक बनने की बजाय विभागीय उदासीनता के कारण बेकार पड़ा हुआ है। गांडेय के पूर्व विधायक सह राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज अहमद के अथक प्रयासों से पतरो नदी पर इस पुल का निर्माण कराया गया था।

उद्देश्य था झारखंड और बिहार के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर आवागमन को आसान बनाना। पुल का निर्माण तो पूरा हो गया, लेकिन बदवारा चौक से पुल तक पहुंचने के लिए एक किलोमीटर से अधिक लंबा एप्रोच सड़क आज तक नहीं बन पाई है। स्थानीय लोगों की आंखें वर्षों से सड़क निर्माण की आस में पथरा गई हैं, लेकिन आरईओ विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

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