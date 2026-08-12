Gridih News: ठगी मामले में प्राथमिकी, आरोपी गिरफ्तार
Gridih News: गिरिडीह में पचंबा थाना पुलिस ने 17 लाख 60 हजार रूपये की ठगी के मामले में संदीप कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी कुमार सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। पचंबा थाना पुलिस ने 17 लाख 60 हजार रूपये ठगी के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी संदीप कुमार की शिकायत पर दर्ज की गयी है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पचंबा थाना क्षेत्र के बोड़ो निवासी कुमार सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे अदालत में प्रस्तुत किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया गया। पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा अलग-अलग झांसा देकर कई लोगों से ठगी की गई है।
मामले की तफ्तीश की जा रही है।
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