Gridih News: बीएनएस डीएवी में मनाया गया ग्रीन डे सेलिब्रेशन
Gridih News: गिरिडीह के बीएनएस डीएवी स्कूल में बाल वाटिका के विद्यार्थियों ने ग्रीन डे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम की भावना विकसित करना था। बच्चों ने हरे रंग की वेशभूषा धारण कर गीत, नृत्य और कविता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल सिरसिया में मंगलवार को बाल वाटिका के विद्यार्थियों द्वारा ग्रीन डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे बच्चों में पर्यावरण संरक्षण, हरियाली के महत्व और प्रकृति के प्रति प्रेम व जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को हरे रंग की आकर्षक सजावट से सजाया गया था। बाल वाटिका के छात्रों ने हरे रंग की वेशभूषा धारण कर कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों ने पौधों, वृक्षों, फल-सब्जियों और प्रकृति से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मनमोहक गीत, नृत्य, कविता-पाठ और भाषण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
बच्चों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाली केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं, बल्कि मानव जीवन का आधार है। उन्होंने सभी छात्रों से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने और पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा।
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