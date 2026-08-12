Gridih News: रक्तदान शिविर में सात यूनिट रक्त संग्रह
Gridih News: देवरी में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर कुल सात यूनिट रक्त जमा किया। अंचल अधिकारी और चिकित्सकों ने शिविर का उद्घाटन किया और रक्तदान के फायदों पर चर्चा की। मौके पर कई लोग उपस्थित थे।
Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मियों एवं ग्रामीण के द्वारा कुल सात यूनिट रक्त संग्रह किया गया। अंचल अधिकारी श्यामलाल मांझी, चिकित्सा पदाधिकारी डा सूरज कुमार व डा दिनेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर शिविर का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त का पुनर्निर्माण होता है। साथ ही मानव शरीर स्वस्थ्य एवं दुरुस्त रहता है। मौके पर सीएचओ शुवम पुरी, आलोक कुमार, खिरोधर मुर्मू, अधीर चौधरी, संतोष कुमार, पवन कुमार आदि लोग मौजूद थे।
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