Gridih News: भाजपा संगठन की मजबूती और बूथ सशक्तीकरण पर मंथन
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। रविवार को जमुआ स्थित डाकबंगला परिसर में भाजपा जमुआ मंडल की एक मासिक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जमुआ मंडल अध्यक्ष बालगोविंद यादव ए
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। रविवार को जमुआ स्थित डाकबंगला परिसर में भाजपा जमुआ मंडल की मासिक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जमुआ मंडल अध्यक्ष बालगोविंद यादव एवं संचालन महामंत्री रविषेक राय ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाना, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना तथा पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना रहा।
बैठक की चर्चा
बैठक में यह चर्चा हुई कि राजनीतिक दल का वास्तविक आधार उसके बूथ-स्तरीय कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र होते हैं। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित जनसंपर्क अभियान चलाएं और स्थानीय समस्याओं को उजागर कर उनके समाधान का प्रयास करें। केंद्र सरकार और पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। शक्ति केंद्रों की समीक्षा की गई और उन्हें और अधिक सक्रिय तथा प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अनुशासन, निष्ठा और निरंतर सक्रियता के बल पर ही भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जमुआ मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर जाकर पार्टी का जनाधार बढ़ाना होगा।
मौजूद कार्यकर्ता
मौके पर भाजपा के जमुआ मंडल अध्यक्ष बालगोविंद यादव, मंडल प्रभारी प्रदीप सिंह, मंडल प्रवासी दिलीप सिंह, सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, अजय वर्मा, बिनय राय, रविषेक कुमार राय, पियारी राणा, सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, चंद्रदेव यादव, अनूप चंद्रवंशी, आशीष सिन्हा, दिलीप सिंह, महेश सिंह, सुनील शर्मा, वीरेंद्र राम, रामप्रसाद वर्मा, अनिल महथा, बिट्टू गुप्ता, सच्चिदानंद राय, जगदीश सिंह, संदीप वर्मा, राजदेव वर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
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