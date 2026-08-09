Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाना है: भाजपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: भाजपा मध्य भाग मंडल की बैठक संपन्न को अकदोनीकला पंचायत के बदडीहा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष खिरोधर दास ने की। बैठक में संगठनात

Gridih News: हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाना है: भाजपा

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। भाजपा महानगर गिरिडीह अंतर्गत मध्य भाग मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को अकदोनीकला पंचायत के बदडीहा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष खिरोधर दास ने की। बैठक में संगठनात्मक मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: भाजपा ललपनिया मंडल का विस्तार व हर घर तिरंगा पर जोर

बैठक के मुख्य बिंदु

मुख्य रुप से हर घर तिरंगा अभियान, निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान, बूथ सशक्तिकरण और संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती को धूमधाम से मनाने पर विचार-विमर्श हुआ। अध्यक्षता कर रहे खिरोधर दास ने कहा कि बूथ ही संगठन की नींव है। प्रत्येक बूथ को मजबूत कर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को शत-प्रतिशत सफल बनाना कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:Purnia News: ग्रामीण मंडल की बैठक की, संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा

सामाजिक समरसता का प्रतीक

हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाकर देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया जाएगा। वहीं संत रविदास की 650वीं जयंती को सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में मंडल प्रभारी एवं जिला महामंत्री संदीप डंगायच ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विनय सिंह, पूर्व मेयर सुनील पासवान एवं जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने भी अपने विचार रखे और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने पर बल दिया।

बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता

बैठक में महामंत्री गंगाधर दास, इनोद साव, गोपी कुमार, सरजू मंडल, सुरेश सिन्हा, बबलु दास, प्रदीप राना, रीना मंडल, उमेश मंडल, कृष्ण कुमार, शंकर बर्मा, कामदेव दास, युगल दास, पोखन, धनंजय मंडल, सुनील रजक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चित्र 08 जीआरडी 54 बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान करते भाजपाई।

सामान्य प्रश्न

बैठक का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
बैठक में संगठनात्मक मजबूती, हर घर तिरंगा अभियान और निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की गई।
ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बनाई रणनीति
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News BJP Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।