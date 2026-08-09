Gridih News: हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाना है: भाजपा

Gridih News: भाजपा मध्य भाग मंडल की बैठक संपन्न को अकदोनीकला पंचायत के बदडीहा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष खिरोधर दास ने की। बैठक में संगठनात

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। भाजपा महानगर गिरिडीह अंतर्गत मध्य भाग मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को अकदोनीकला पंचायत के बदडीहा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष खिरोधर दास ने की। बैठक में संगठनात्मक मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के मुख्य बिंदु मुख्य रुप से हर घर तिरंगा अभियान, निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान, बूथ सशक्तिकरण और संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती को धूमधाम से मनाने पर विचार-विमर्श हुआ। अध्यक्षता कर रहे खिरोधर दास ने कहा कि बूथ ही संगठन की नींव है। प्रत्येक बूथ को मजबूत कर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को शत-प्रतिशत सफल बनाना कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए।

सामाजिक समरसता का प्रतीक हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाकर देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया जाएगा। वहीं संत रविदास की 650वीं जयंती को सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में मंडल प्रभारी एवं जिला महामंत्री संदीप डंगायच ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विनय सिंह, पूर्व मेयर सुनील पासवान एवं जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने भी अपने विचार रखे और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने पर बल दिया।

बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता बैठक में महामंत्री गंगाधर दास, इनोद साव, गोपी कुमार, सरजू मंडल, सुरेश सिन्हा, बबलु दास, प्रदीप राना, रीना मंडल, उमेश मंडल, कृष्ण कुमार, शंकर बर्मा, कामदेव दास, युगल दास, पोखन, धनंजय मंडल, सुनील रजक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चित्र 08 जीआरडी 54 बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान करते भाजपाई।