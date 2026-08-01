Gridih News: नाम परिवर्तन समेत पांच मांगों के लिए सौंपा ज्ञापन

Gridih News: भाजपा किसान मोर्चा झारखंड प्रदेश के सदस्य परमेश्वर मोदी ने बड़की सरैया नगर पंचायत को ज्ञापन सौंपकर जनसमस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में स्वच्छता, जल संरक्षण, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और नगर पंचायत के नाम में संशोधन जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नगर में अब तक एक भी सुलभ शौचालय नहीं बना है।

Gridih News: सरिया, प्रतिनिधि। भाजपा किसान मोर्चा झारखंड प्रदेश के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य परमेश्वर मोदी ने शुक्रवार को बड़की सरैया नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नगर क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में स्वच्छता, जल संरक्षण, जलजमाव, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तथा नगर पंचायत के नाम में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए।

ज्ञापन की मुख्य बातें ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पंचायत गठन के सात वर्ष बीत जाने के बावजूद सरिया में अब तक एक भी सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। इससे आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान मोर्चा ने बागोडीह मोड़, विवेकानंद चौक, श्रीराम चौक एवं चंद्रमारनी क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग की है।

जलजमाव की समस्या इसके अलावा नगर पंचायत का नाम बड़की सरैया नगर पंचायत से बदलकर बड़की सरिया किए जाने का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल एक भी गांव का नाम बड़की सरैया नहीं है, इसलिए वर्तमान नाम स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। किसान मोर्चा नेता ने नगर क्षेत्र के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या पर भी चिंता जताई। ज्ञापन के अनुसार, काली मंडा, हटिया रोड, काली रोड, स्टेशन रोड, राजेंद्र नगर रोड, चंद्रमारनी, बड़की सरैया एवं बलडीह क्षेत्रों में बरसात के दौरान जलभराव से महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

स्वच्छता अभियान ज्ञापन में नगर पंचायत में जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान को केवल दीवारों और नारों तक सीमित न रखकर धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने तथा रेलवे निर्माण कार्य के कारण प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक सड़क निर्माण के लिए रेलवे अधिकारियों को पत्राचार करने की भी मांग की गई है। परमेश्वर मोदी ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा किसान मोर्चा जनआंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी।