Gridih News: बेंगाबाद में मारपीट के आरोपी को भेजा जेल
Gridih News: बेंगाबाद पुलिस ने शहादत अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभियुक्त मुंडराडीह गांव का निवासी है और एक वर्ष से फरार था। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 26/2025 से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापामारी की और उसे गिरफ्तार किया।
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद पुलिस ने मारपीट के आरोपी अभियुक्त शहादत अंसारी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है। अभियुक्त छोटकी खरगडीहा पंचायात के मुंडराडीह गांव का रहनेवाला है और यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 26/2025 से जुड़ा हुआ है। शहादत अंसारी इस मामले में प्राथमीकी अभियुक्त हैं। बताया जाता है कि मारपीट की घटना के बाद से आरोपी पुलिस की नजरों से फरार चल रहा था। गिरिडीह कोर्ट से उनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने गुरूवार की रात मुंडराडीह गांव में आरोपी के घर पर छापामारी की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बताया जाता है कि एक वर्ष से अधिक समय से वह फरार चल रहा था।
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