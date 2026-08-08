Gridih News: डीडीसी ने प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण
Gridih News: बेंगाबाद में जिला उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विकास योजनाओं की प्रगति और पेंशन योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। सभी पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन मिल सके, इसके लिए दिशा-निर्देश दिए गए। इस निरीक्षण का उद्देश्य सरकारी लाभ सुनिश्चित करना था।
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। जिला उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीडीओ कक्ष में बैठकर बीडीओ और अन्य कर्मियों से विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में डीडीसी ने प्रखंड के ऑपरेटर से पेंशन योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी। उन्होंने विधवा, वृद्धा, विकलांगता और मंईयां सम्मान योजना के सभी पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन का लाभ सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। डीडीसी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी योग्य व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न रहे।
इसके लिए पात्रता के आधार पर शत-प्रतिशत लाभुकों को योजना से जोड़ा जाए। डीडीसी स्मृता कुमारी ने विकास योजनाओं को पूर्ण और गुणवत्तापूर्ण ढंग से धरातल पर उतारने को लेकर बीडीओ और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीडीसी ने बताया कि यह निरीक्षण रुटीन इंस्पेक्शन के तहत किया गया था। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कार्य व्यवस्था, रिकॉर्ड संधारण और योजनाओं की स्थिति संतोषप्रद पाई गई। मौके पर बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू, बीपीओ हेमलता कुमारी, एमओ नयन शेखर, बीपीआरओ नीलेश कुमार सहित प्रखंड के अन्य कर्मी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।