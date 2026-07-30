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Gridih News: बाइक और टैंकर में टक्कर, दंपति घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद के करमजोरा मोड़ के निकट बाइक और टैंकर के बीच टक्कर में दंपति लक्ष्मी शर्मा और मनीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें देवघर रेफर किया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया है।

Gridih News: बाइक और टैंकर में टक्कर, दंपति घायल

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद-मधुपुर एनएच पथ पर बुधवार दोपहर करमजोरा मोड़ क पास बाइक और टैंकर के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान देवीपुर थाना क्षेत्र के रहनेवाले लक्ष्मी शर्मा और उनकी पत्नी मनीला देवी के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी शर्मा बेंगाबाद थाना रोड पर लोहार की दुकान चलाते हैं।

घटना की दोपहर वह अपनी पत्नी के साथ देवीपुर स्थित घर से बेंगाबाद की तरफ बाइक से आ रहे थे। इसी बीच करमजोरा मोड़ के पास विपरीत दिशा से जा रहे टैंकर एनएल 01 एबी 4935 ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में दंपति सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर बेंगाबाद थाना के एसआई रणधीर सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

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