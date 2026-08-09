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Gridih News: आयुष हत्याकांड में गिरफ्तारी नहीं होने पर 11 को बसपा का मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: धनवार थाना क्षेत्र में आयुष कुमार हत्याकांड में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बसपा ने प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है और 11 अगस्त को रोड मार्च और धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है।

Gridih News: आयुष हत्याकांड में गिरफ्तारी नहीं होने पर 11 को बसपा का मार्च

Gridih News: राजधनवार, प्रतिनिधि। धनवार थाना क्षेत्र में चर्चित आयुष कुमार हत्याकांड में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संबंध में बसपा के धनवार विधानसभा उपाध्यक्ष शौकत अली की ओर से खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है।

आंदोलन की चेतावनी

पत्र में कहा गया है कि कांड संख्या 45/2026 के तहत दर्ज मामले के अनुसार 11 फरवरी 2026 को आयुष कुमार की हत्या हुई थी। घटना के कई माह बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार और क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। बसपा ने कहा है कि मामले में कार्रवाई नहीं होने के विरोध में 11 अगस्त को धनवार गांधी चौक से बड़ा चौक तक रोड मार्च निकाला जाएगा।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

इसके बाद धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा। पत्र के अनुसार कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। बसपा ने प्रशासन से आयुष हत्याकांड के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने प्रशासन को आंदोलन की जानकारी देते हुए कहा है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

आयुष कुमार हत्याकांड कब हुआ था?
11 फरवरी 2026 को आयुष कुमार की हत्या हुई थी।
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