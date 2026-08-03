Gridih News: बसपा का जनसंपर्क अभियान शुरू करने का निर्णय

Gridih News: राजधनवार, प्रतिनिधि। धनवार के पुराना बस स्टैंड के समीप रविवार को बहुजन समाज पार्टी की धनवार विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष शौकत अली ने की, जबकि संचालन बिट्टू कुमार साव ने किया। बैठक में धनवार विधानसभा क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने गावा-धनवार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने, सभी प्रखंडों में प्रखंड कमेटियों का गठन करने तथा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की रणनीति बनाई। बैठक के दौरान चार माह पूर्व धनवार के मायाराम टोला में हुए आयुष कुमार हत्याकांड का अब तक खुलासा नहीं होने पर नाराजगी जताई गई।

बसपा नेता दिनेश दास ने घोषणा की कि मामले के शीघ्र उद्भेदन और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 7 अगस्त को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए नेताओं ने राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया। साथ ही जेपीएससी पेपर लीक मामले की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से मेहनतकश छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। नेताओं ने गिरिडीह जिले में इस वर्ष कम वर्षा के कारण धान की बुआई प्रभावित होने पर चिंता जताई। उनका कहना था कि जिले के अधिकांश किसान धान की खेती पर निर्भर हैं और पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बसपा ने राज्य सरकार से पूरे गिरिडीह जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि बसपा गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और किसानों के हितों की लड़ाई लगातार लड़ती रही है और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा। मौके पर सत्यनारायण दास, बजरंगी दास, बंगाली शर्मा, नारायण तुरी, मुन्ना शर्मा, कामदेव राय, रामलाल दास, बासुदेव रविदास सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।