Gridih News: श्रावणी मेले में कांवरियों के स्वागत को तैयार जमुआ का ‘लोटस टेम्पल’

Gridih News: शुभम सौरभजमुआ, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला को लेकर जमुआ प्रखंड का जलीय सूर्य मंदिर जगन्नाथडीह-मिर्जागंज में बाबा धाम जानेवाले शिवभक्त कांवरियों का पड़ाव

श्रावणी मेले में कांवरियों के स्वागत को तैयार जमुआ का ‘लोटस टेम्पल’

Gridih News: शुभम सौरभ जमुआ, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला को लेकर जमुआ प्रखंड का जलीय सूर्य मंदिर जगन्नाथडीह-मिर्जागंज में बाबा धाम जानेवाले शिवभक्त कांवरियों का पड़ाव है। इस अवसर पर सुल्तानगंज तथा देवघर जानेवाले कांवरिए यहां रुकते हैं और बोल बम के नारों की गूंज यहां सुनाई पड़ती है। बाबाधाम जाने के दौरान जलीय सूर्य मंदिर रास्ते में पड़ता है। वैसे सालोंभर यहां श्रद्धालु भक्तों का आना-जाना लगा रहता है। जलीय सूर्य मंदिर समिति की ओर से यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है।

कांवरियों की सेवा और सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम इस वर्ष भी श्रावण को लेकर यहां विशेष तैयारी है। कांवरियों के उत्साहवर्द्धन और थकान दूर करने को लेकर यहां अध्यात्मिक माहौल में गीत-संगीत और प्रवचन, ठहरने को विशाल धर्मशाला, निःशुल्क मेडिकल व्यवस्था, शुद्ध जल, प्रसाद से लेकर रुट चार्ट, सुझाव, सुरक्षा इत्यादि की माकुल व्यवस्था यहां की जाती है। इस अवसर पर रंग-बिरंगे आधुनिक लाईटों, फूलों और लड़ियों से मंदिर की विशेष साज-सज्जा भी की जा रही है। जलीय सूर्य मंदिर के अगल-बगल मेला जैसा नजारा रहता है। जमुआ प्रखंड के चकमंजो ग्राम निवासी मुकेश सिंह का प्रवचन एक माह पूर्णिमा तक चलेगा।

तैयारी को लेकर पूर्व में हो चुकी है समीक्षा बैठक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में तैयारी अंतिम चरम पर है। बैठक में ट्रैफिकिंग व्यवस्था, मंदिर की साज सज्जा आदि को लेकर विचार विमर्श हुआ है। समिति के अलावा आसपास के लोग भी इसमें सहयोग रहता है। जलीय सूर्यमंदिर समिति के अध्यक्ष सदानंद साव, सचिव उमेश लाल साव, कोषाध्यक्ष बिजय कुमार वर्मा, व्यवस्थापक लक्ष्मण राम, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बिजय चौरसिया, मुखिया रंजीत राम, पुजारी संतोष पाण्डेय, पंकज पाण्डेय, राम लखन वर्मा, चुरामन राम, रामस्वरूप साव, सुबोध साव, बिजय राम गुप्ता, शंकर राम, बसंत राम, प्रिंस दाराद, लक्ष्मण राय, पंकज मिश्रा, प्रेमदीप राय, मिस्टर समेत कई अन्य लोगों की मुख्य भूमिका रहती हैं।

मंदिर में छह क्षितिज बाह्य पंखुड़ियां हैं मुख्य आकर्षण बताते हैं कि गर्भ गृह में कुल 07 स्टिपनर है। जिसमें छह भुजाओं में तथा एक कमल नाल मन्दिर तालाब में खिले हुए कमल पुष्प जैसे लगते हैं। इसमें छह क्षितिज बाह्य पंखुड़िया तथा बीच का एक कली भाग है। गर्भ गृह में सूर्य मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त छह मूर्ति हैं जो पंखुड़ियों पर विराजमान हैं। मन्दिर की ऊंचाई फर्श से 43 फीट 06 इंच है। जमुआ-देवघर रोड में जगन्नाथडीह मिर्जागंज के निकट निर्मित जलीय सूर्य मन्दिर वास्तुकला का अनुपम नमूना के रूप में अब बाहरी सैलानियों को भी बरबस लुभा रहा है। इस नायाब धरोहर को मूर्त रूप दिया है बिहार राज्य के वास्तुकार सह अभियंता त्रिलोकेश्वर प्रसाद ने। मंदिर का भूमि पूजन बच्चू साव ने की थी। झारखंड सरकार द्वारा इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई विकास के कार्य किए गए हैं।

अध्यात्म और वास्तुकला की अनूठी मिसाल जमुआ- देवघर मार्ग में मिर्जागंज-जगन्नाथडीह में स्थित जलीय सूर्य मंदिर झारखंड के गौरव के रूप में जाना जाता है। यह आध्यात्मिक आस्था के साथ-साथ अपने उत्कृष्ट बनावट की वजह से भी आकर्षण का केंद्र है। मुख्य पथ के किनारे तालाब के बीच स्थित इस मंदिर के गर्भ-गृह तक पहुंचने के लिए 60 फीट लंबे आरसीसी पुल से गुजरना पड़ता है। दिल्ली के लोटस टेंपल की तर्ज पर निर्मित वास्तुकला की अनुपम धरोहर इस मंदिर की कल्पना एक कमलपुष्प रुपी रथ के रूप में की गई है। गर्भ-गृह में रथ पर सवार भगवान भाष्कर के साथ-साथ मां गायत्री, हनुमान, शिव, राम-सीता, राधा-कृष्ण, दुर्गा, गणेश जौसे देवी-देवताओं की संगमरमर की नयनाभिराम मूर्तियां विराजमान हैं। छह द्वार युक्त मंदिर को कमलपुष्प समान छह क्षैतिज बाह्य पंखुड़ियों के बीच अंगुफित कलि रुप में बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर कोणार्क मंदिर की तर्ज पर रथ के छह पहिए बने हैं तथा सिंह द्वार पर इंद्रधनुष सा सात अलग-अलग रंगों के सात गम्य मुद्रा में अश्व बनाकर लगाम सारथी बने अरुण के हाथों में थमाई गई है।