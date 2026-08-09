Gridih News: सारेगामा गीत प्रतियोगिता का ऑडिशन 16 को
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। कला संगम की ओर से आयोजित स्व. नंदकिशोर प्रसाद स्मृति सारेगामा गीत प्रतियोगिता सीजन-14 का ऑडिशन 16 अगस्त को अधिवक्ता संघ भवन में सु
Gridih News: सारेगामा गीत प्रतियोगिता का ऑडिशन 16 को गिरिडीह, प्रतिनिधि। कला संगम की ओर से आयोजित स्व. नंदकिशोर प्रसाद स्मृति सारेगामा गीत प्रतियोगिता सीजन-14 का ऑडिशन 16 अगस्त को अधिवक्ता संघ भवन में सुबह 10 बजे से होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त है।कला संगम के सचिव सतीश कुंदन ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता को तीन आयु वर्गों में बांटा गया है। 5 से 10 वर्ष तक के प्रतिभागी सब-जूनियर, 11 से 20 वर्ष के जूनियर तथा 21 से 40 वर्ष के प्रतिभागी सीनियर वर्ग में शामिल होंगे। प्रत्येक वर्ग से ऑडिशन के बाद बेस्ट-10 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा।
इसके बाद 12 एवं 13 सितंबर को होने वाले संगीत मुकाबले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं का चयन किया जाएगा। कला संगम के अध्यक्ष पंकज कुमार ताह ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण फॉर्म साहा गिफ्ट कॉर्नर के अलावा विभिन्न संगीत गुरुओं के यहां उपलब्ध है। ऑडिशन में चयनित नहीं होने वाले प्रतिभागियों को भी एक और अवसर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिभागी आधे शुल्क के साथ 30 अगस्त को पुनः ऑडिशन में शामिल हो सकेंगे।
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