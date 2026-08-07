Gridih News: सात दिवसीय गणपति मेला लगेगा, पूजा कमेटी का गठन

Gridih News: बगोदर में वार्षिक गणपति पूजनोत्सव इस साल 30 साल पूरे कर रहा है। इस अवसर पर सात दिवसीय पूजनोत्सव सह मेला का आयोजन किया जाएगा। 14 सितंबर को गणपति प्रतिमा स्थापना से शुरू होकर 20 सितंबर को विसर्जन तक चलेगा। पूजनोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक वार्षिक गणपति पूजनोत्सव इस साल 30 साल पूरे कर रहा है। इस स्वर्णिम अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए सात दिवसीय पूजनोत्सव सह मेला का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार रात स्थानीय लोगों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

बैठक का निर्णय बैठक में तय हुआ कि इस बार के आयोजन को और भी भव्य बनाया जाएगा। सचिव दिलीप कुमार साव ने बताया कि पूजनोत्सव का शुभारंभ 14 सितंबर को गणपति प्रतिमा स्थापना के साथ होगा और 20 सितंबर को प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन होगा। पुरे 7 दिनों तक ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस में पूजा के साथ-साथ मेला भी लगेगा। मेले में छोटे-बड़े झूले और मीना बाजार मुख्य आकर्षण रहेंगे। दूर-दूर से लोग खरीदारी और मनोरंजन के लिए पहुंचेंगे।

30 साल का इतिहास सचिव दिलीप कुमार साल ने बताया कि पूजनोत्सव की शुरुआत 30 साल पहले हुई थी। तब से हर साल यह उत्सव लगातार मनाया जा रहा है। धीरे-धीरे पूजनोत्सव का भी विस्तार होता गया। आज पूजनोत्सव में शामिल होने के लिए बगोदर और आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बताया कि 30 साल पूरे होने के कारण इस बार आयोजन एक सप्ताह तक चलेगा। आयोजन की सफलता के लिए सर्वसम्मति से नई कमेटी बनाई गई। मनोज कुमार साव को अध्यक्ष, दिलीप कुमार साव को सचिव, मुकेश कुमार को उपाध्यक्ष, सिंटु कुमार को कोषाध्यक्ष, मुकेश साव को उप कोषाध्यक्ष एवं पवन कुमार को सचेतक बनाया गया। स्थानीय लोगों में 30वें साल के जश्न को लेकर जबरदस्त उत्साह है।