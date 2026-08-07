Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: सात दिवसीय गणपति मेला लगेगा, पूजा कमेटी का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: बगोदर में वार्षिक गणपति पूजनोत्सव इस साल 30 साल पूरे कर रहा है। इस अवसर पर सात दिवसीय पूजनोत्सव सह मेला का आयोजन किया जाएगा। 14 सितंबर को गणपति प्रतिमा स्थापना से शुरू होकर 20 सितंबर को विसर्जन तक चलेगा। पूजनोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।

Gridih News: सात दिवसीय गणपति मेला लगेगा, पूजा कमेटी का गठन

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक वार्षिक गणपति पूजनोत्सव इस साल 30 साल पूरे कर रहा है। इस स्वर्णिम अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए सात दिवसीय पूजनोत्सव सह मेला का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार रात स्थानीय लोगों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

बैठक का निर्णय

बैठक में तय हुआ कि इस बार के आयोजन को और भी भव्य बनाया जाएगा। सचिव दिलीप कुमार साव ने बताया कि पूजनोत्सव का शुभारंभ 14 सितंबर को गणपति प्रतिमा स्थापना के साथ होगा और 20 सितंबर को प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन होगा। पुरे 7 दिनों तक ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस में पूजा के साथ-साथ मेला भी लगेगा। मेले में छोटे-बड़े झूले और मीना बाजार मुख्य आकर्षण रहेंगे। दूर-दूर से लोग खरीदारी और मनोरंजन के लिए पहुंचेंगे।

30 साल का इतिहास

सचिव दिलीप कुमार साल ने बताया कि पूजनोत्सव की शुरुआत 30 साल पहले हुई थी। तब से हर साल यह उत्सव लगातार मनाया जा रहा है। धीरे-धीरे पूजनोत्सव का भी विस्तार होता गया। आज पूजनोत्सव में शामिल होने के लिए बगोदर और आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बताया कि 30 साल पूरे होने के कारण इस बार आयोजन एक सप्ताह तक चलेगा। आयोजन की सफलता के लिए सर्वसम्मति से नई कमेटी बनाई गई। मनोज कुमार साव को अध्यक्ष, दिलीप कुमार साव को सचिव, मुकेश कुमार को उपाध्यक्ष, सिंटु कुमार को कोषाध्यक्ष, मुकेश साव को उप कोषाध्यक्ष एवं पवन कुमार को सचेतक बनाया गया। स्थानीय लोगों में 30वें साल के जश्न को लेकर जबरदस्त उत्साह है।

प्रश्नोत्तर

गणपति पूजनोत्सव कब से शुरू हुआ था?
पूजनोत्सव की शुरुआत 30 साल पहले हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Bagodar Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।