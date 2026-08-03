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Gridih News: एएनएम पर प्रसूता से पैसे लेने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: पीरटांड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम पर प्रसूता से पैसे लेने का आरोप लगा है। प्रसूता ने चिकित्सा पदाधिकारी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के साथ एक वायरल वीडियो भी सक्षम साक्ष्य है। यदि आरोप सही पाए गये, तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

Gridih News: एएनएम पर प्रसूता से पैसे लेने का आरोप

Gridih News: पीरटांड़, प्रतिनिधि। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पीरटांड़ में कार्यरत एक एएनएम पर प्रसूता से पैसे लेने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर पीड़ित प्रसूता ने चिकित्सा पदाधिकारी के नाम लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में प्रसूता ने आरोप लगाया है कि प्रसव के बाद एएनएम द्वारा उससे रुपये लिए गए। इस लेन-देन से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात सामने आई है, जिसे शिकायत के समर्थन में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है।

शिकायत की प्रतिलिपि

पीड़िता ने अपने आवेदन की प्रतिलिपि पीरटांड़ प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी भेजी है। आवेदन के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मी के खिलाफ आवश्यक विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायत आने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों में हलचल तेज हो गई है। यदि वायरल वीडियो और शिकायत की पुष्टि होती है तो संबंधित कर्मी पर विभागीय कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मामले की जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। इस बाबत बीपीएम सरिता कुमारी ने बताया कि पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। वीडियो भी सामने आया है। जांच के बाद आरोपी को तत्काल हटाया जायेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या एएनएम पर आरोप लगाया गया है?
हाँ, एएनएम पर प्रसूता से पैसे लेने का आरोप लगाया गया है।
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