Gridih News: पौधा लगाना ही नहीं, पेड़ बनने तक करें संरक्षण: विधायक

Gridih News: खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र के देवरी प्रखंड में 77वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक मंजु कुमारी ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है। पौधों की देखभाल और सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में कई अतिथि और ग्रामीण उपस्थित थे।

Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र के देवरी प्रखंड अंतर्गत थमाईथान, दधीचांच खटोरी गांव में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वावधान में 77वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जमुआ विधायक मंजु कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी, वन संरक्षक गिरिडीह अंचल मनीष कुमार तिवारी, देवरी प्रमुख अनुपमा देवी एवं स्थानीय मुखिया तनुजा मरांडी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

कार्यक्रम का महत्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि 77वां वन महोत्सव केवल पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव रखने का संकल्प है। पेड़ मानव जीवन का आधार है। ये हमें ऑक्सीजन देने के साथ गर्मी से राहत, वर्षा चक्र को संतुलित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विधायक की अपील उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मौसम में लगातार बदलाव, बढ़ती गर्मी और जलस्रोतों पर बढ़ते दबाव के बीच वन संरक्षण का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इसलिए हमारा दायित्व केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लगाए गए पौधों को पेड़ बनने तक उनकी देखभाल और सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। विधायक ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार कम से कम एक पौधा लगाएं और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह संरक्षित करे। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों तथा सरकारी एवं सामुदायिक भूमि के आसपास व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाना चाहिए।

वन विभाग का सहयोग उन्होंने कहा कि गांवों की पहचान केवल सड़क और भवनों से नहीं, बल्कि हरियाली, स्वच्छ हवा और सुरक्षित जलस्रोतों से भी होती है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पौधारोपण के साथ-साथ पौधों की नियमित निगरानी और संरक्षण की व्यवस्था मजबूत करने का आग्रह किया। वहीं डीएफओ अंकित कुमार ने कहा कि वर्ष 1950 से वन महोत्सव मनाया जा रहा है। आदिकाल से ही वन एवं वनस्पतियां किसी न किसी रूप में मानव जीवन को लाभ पहुंचाती रही हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर मरणोपरांत तक जीवन के प्रत्येक चरण में वनों की उपयोगिता और निर्भरता बनी हुई है। ऐसे में वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना हम सभी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है।

कार्यक्रम की विशेषताएँ इससे पूर्व विधायक सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सहित सभी अतिथियों एवं ग्रामीणों ने एक-एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में एसीएफ गावां अनिल कुमार, वनपाल अमित कुमार, प्रधान वनरक्षी महेश कुमार स्वर्णकार, उप प्रमुख वीणा कुमारी, मंडरो मंडल अध्यक्ष मंतोष उपाध्याय, हीरोडीह मंडल अध्यक्ष सुधीर राय, वनपाल संजय कुमार, कुमार मंगलम, प्रधान वनरक्षी कौशलेंद्र कुमार, योगेंद्र प्रसाद सहित सैकड़ों ग्रामीण एवं वन विभाग के कर्मी मौजूद थे।