Gridih News: लापता सात वर्षीय बच्चे का शव कुएं से बरामद
Gridih News: बेंगाबाद में 7 वर्षीय इसराफिल अंसारी का शव उसके घर के पीछे स्थित कुएं से बरामद किया गया। परिजनों ने एक अन्य बच्चे पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भंडारीडीह पंचायत अंतर्गत अघनचुआ केशोटांड़ में रविवार शाम से लापता 7 वर्षीय बच्चे का शव सोमवार सुबह घर के पीछे स्थित एक कुएं से बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान भंडारीडीह पंचायत के अघनचुआ केशोटांड़ निवासी मो. जफ्फार अंसारी के पुत्र इसराफिल अंसारी के रूप में हुई है।
बच्चे की खोजबीन
परिजनों के अनुसार, इसराफिल रविवार की शाम गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलने गया था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। रातभर तलाश के बाद भी कुछ पता नहीं चला। सोमवार सुबह परिजनों ने फिर से खोज शुरू की। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर स्थित कुएं में झगर डालकर जांच की गई तो उसमें बच्चे का शव मिला। शव देखते ही चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।
आरोपी बच्चे पर आरोप
परिजनों ने गांव के ही एक दूसरे बच्चे पर इसराफिल को कुएं में धक्का देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खेल के दौरान ही विवाद में आरोपी ने उनके बेटे को कुएं में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह और एसआई विजय मंडल दल-बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया।
पुलिस की जांच
एसडीपीओ उरांव ने बताया कि बच्चा रविवार शाम से लापता था, लेकिन इसकी सूचना थाना को नहीं दी गई थी। शव मिलने के बाद पुलिस पहुंची और मामले मे जांच शुरू की है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी बच्चे से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को हत्या और दुर्घटना दोनों बिंदुओं पर खंगाल रही है।
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