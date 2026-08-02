Gridih News: गांडेय और चचघरा में पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। अखिल विश्व गायत्री परिवार, गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के तत्वावधान में रविवार को गांडेय एवं ग्राम चचघरा में पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन गायत्री परिवार की बहनों ने किया। गांडेय में पूनम गुप्ता द्वारा मां गायत्री एवं गुरु वंदना के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इसके बाद सभी देवताओं का आह्वान कर दोनों स्थानों में लगभग 500 श्रद्धालुओं ने यज्ञ भगवान को आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण एवं सबके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्राम चचघरा में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि गायत्री परिवार द्वारा घर-घर दीप यज्ञ, हवन और सामूहिक पांच कुंडीय यज्ञों के माध्यम से लोगों को गायत्री महामंत्र की उपासना से जोड़ा जा रहा है।

इससे समाज में सत्प्रवृत्तियां बढ़ेंगी और दुष्प्रवृत्तियों का अंत होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे यज्ञों के दौरान सैकड़ों लोग जीवन की बुराइयों को त्यागकर सात्विक जीवन जीने का संकल्प ले रहे हैं। गांडेय में गायत्री परिवार के भुनेश्वर शास्त्री ने कहा कि गायत्री का अर्थ सद्बुद्धि और यज्ञ का अर्थ सत्कर्म है। नियमित गायत्री मंत्र की उपासना से व्यक्ति में सदाचार, परोपकार और समाज कल्याण की भावना जागृत होती है। इस अवसर पर गांडेय में 20 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली और वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों को अपनाने तथा नियमित 3 माला जप का संकल्प लिया। साथ ही पांच बच्चों का विद्यारंभ संस्कार भी कराया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश कुमार गुप्ता, बलराम गुप्ता, शंकर राम कुटरियार, विकास कुमार गुप्ता, बलराम कुटरियार, रतन गुप्ता, हिरालाल गुप्ता, किशुन महतो, किशोरी शर्मा, तरूण राम, कुसुम गुप्ता, सोनी गुप्ता, आरती गुप्ता, सुनीता गुप्ता, रेनू गुप्ता, मधु गुप्ता, सुरभि कुटरियार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों का सहयोग रहा।