Gridih News: यौन शोषण का आरोपी फरार, घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। मेडिकल दुकान में काम करने वाली 26 साल की युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किये जाने व जबरन दवा खिलाकर गर्भपात कराने के मामले में आरोपी के विरूद्ध महिला थाना पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी की अगुवाई में महिला थाना पुलिस बुधवार को ताराटांड़ थाना क्षेत्र के मुटकरिया स्थित आरोपी संजय मुर्मू पिता दर्शन मुर्मू के घर पहुंची और अदालत से संजय मुर्मू के विरूद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत निर्गत इश्तेहार को उसके घर पर चिपकाया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी द्वारा आरोपी के घर के आस-पास के लोगों को जानकारी देते हुए आरोपी संजय मुर्मू को जल्द से जल्द न्यायालय या थाने में आत्मसमर्पण करने की हिदायत दी।