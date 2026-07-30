Gridih News: यौन शोषण का आरोपी फरार, घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार
Gridih News: गिरिडीह में एक मेडिकल दुकान पर काम करने वाली 26 साल की युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। आरोपी संजय मुर्मू के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज की है। संजय फरार है और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। मेडिकल दुकान में काम करने वाली 26 साल की युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किये जाने व जबरन दवा खिलाकर गर्भपात कराने के मामले में आरोपी के विरूद्ध महिला थाना पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी की अगुवाई में महिला थाना पुलिस बुधवार को ताराटांड़ थाना क्षेत्र के मुटकरिया स्थित आरोपी संजय मुर्मू पिता दर्शन मुर्मू के घर पहुंची और अदालत से संजय मुर्मू के विरूद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत निर्गत इश्तेहार को उसके घर पर चिपकाया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी द्वारा आरोपी के घर के आस-पास के लोगों को जानकारी देते हुए आरोपी संजय मुर्मू को जल्द से जल्द न्यायालय या थाने में आत्मसमर्पण करने की हिदायत दी।
कहा कि आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है और वह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इश्तेहार की कार्रवाई के बाद यदि आरोपी निर्धारित समय में आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। बता दें कि यह मामला महिला थाना कांड संख्या 16/2026 दिनांक 20.06.2026 से संबंधित है। मामले में संजय मुर्मू एवं उसके पिता दर्शन मुर्मू तथा मां दुलामूनी हांसदा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि अभी इश्तेहार की कार्रवाई फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजय मुर्मू के विरूद्ध की गयी है। पीड़िता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह पचंबा थाना क्षेत्र में एक किराये के मकान में रहकर एक मेडिकल दुकान में काम करती थी।
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