Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: डेग फातिहा का हुआ आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: गांडेय प्रखंड के डोकीडीह पंचायत के परमाडीह गांव में 108 वां उर्स ए आला हजरत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मो.शाकिर के नेतृत्व में इमाम हाफिज सिकंदर हयात की सदारत में मिलाद ए पाक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अमन चैन और तरक्की की दुआ की गई।

Gridih News: डेग फातिहा का हुआ आयोजन

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के डोकीडीह पंचायत के परमाडीह गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर अकीदत के साथ उर्स ए आला हजरत के मौके पर डेग फातिहा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मो.शाकिर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में इमाम हाफिज सिकंदर हयात की सदारत में 108 वां उर्स ए आला हजरत अहमद रजा के अवसर पर मिलाद ए पाक का आयोजन हुआ। उलेमा ए कराम ने आला हजरत के जीवन पर तकरीर पेश की। मिलाद ए पाक के उपरांत डेग फातिहा कर देश में अमन चैन व तरक्की की दुआ मांगी गई। मौके पर अंजुमन के सदर मो.याकूब, मालो खान, मो.शाबीर, नौशाद शेख, मो.हारून, मो.नसीम, मो.अशफाक समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:डेग फातिहा का हुआ आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।