Gridih News: डेग फातिहा का हुआ आयोजन
Gridih News: गांडेय प्रखंड के डोकीडीह पंचायत के परमाडीह गांव में 108 वां उर्स ए आला हजरत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मो.शाकिर के नेतृत्व में इमाम हाफिज सिकंदर हयात की सदारत में मिलाद ए पाक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अमन चैन और तरक्की की दुआ की गई।
Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के डोकीडीह पंचायत के परमाडीह गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर अकीदत के साथ उर्स ए आला हजरत के मौके पर डेग फातिहा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मो.शाकिर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में इमाम हाफिज सिकंदर हयात की सदारत में 108 वां उर्स ए आला हजरत अहमद रजा के अवसर पर मिलाद ए पाक का आयोजन हुआ। उलेमा ए कराम ने आला हजरत के जीवन पर तकरीर पेश की। मिलाद ए पाक के उपरांत डेग फातिहा कर देश में अमन चैन व तरक्की की दुआ मांगी गई। मौके पर अंजुमन के सदर मो.याकूब, मालो खान, मो.शाबीर, नौशाद शेख, मो.हारून, मो.नसीम, मो.अशफाक समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे।
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