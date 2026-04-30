ऑटो पर पलटा गिट्टी से लदा ट्रक, हादसे में देवघर के CISF जवान व उनकी पत्नी समेत तीन की मौत
घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय परबत्ता विधायक बाबू लाल शौर्य ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में गुरुवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में देवघर के रहने वाले CISF जवान समेत तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब बिहार के खगड़िया जिलांतर्गत महेशखुट थाना क्षेत्र में NH-31 पर गौछारी के पास गिट्टी से लदा तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक ऑटो के ऊपर पलट गया। इस हादसे में देवघर के मधुपुर चांदवारी निवासी शंभू मोदी की बेटी और दामाद समेत तीन लोगों की मौत हो गई।
यह हादसा इतना भयावह था कि तीनों ऑटो सवार ट्रक के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में सीआईएसएफ जवान बिपिन चौरसिया, उनकी पत्नी दीपमाला चौरसिया और ऑटो चालक टांकेश मुनि शामिल हैं। मूल रूप से मधुपुर चांदवारी निवासी शंभू मोदी की बेटी दीपमाला और उनके पति बिपिन चौरसिया एक साथ हादसे का शिकार हो गए।
छुट्टी खत्म होने के बाद वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे बिपिन
बताया जा रहा है कि बिपिन चौरसिया छुट्टी पर घर आए हुए थे और गुरुवार सुबह करीब 5 बजे पत्नी के साथ ड्यूटी पर लौटने के लिए स्टेशन जा रहे थे, तभी दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ही मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश करते हुए पुलिस को इस हादसे की सूचना दी।
पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को निकाला
मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में ट्रक के अनियंत्रित होने को दुर्घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। हादसे के बाद मृतकों के गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय परबत्ता विधायक बाबू लाल शौर्य ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
गिरिडीह में हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत
उधर गिरिडीह जिले के खोरी-महुआ-धनवार मुख्य मार्ग स्थित लाल बाजार के पास गुरुवार की सुबह हुई एक अन्य दुर्घटना में फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। धनवार थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास सुबह करीब 5 बजे एक सवारी बस और स्विफ्ट कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बिरनी थाना क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय बंगाली हाड़ी और 24 वर्षीय कुमकुम कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कार में सवार सुकरी देवी, तारा देवी, रोनित कुमार, जयनारायण और अरविंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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