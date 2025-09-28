झारखंड में खौफनाक मर्डर! पोते ने दादी को मार डाला; गिरफ्तार
झारखंड की दुमका पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी दादी की हत्या कर दी है।
झारखंड के दुमका में खौफनाक घटना सामनेन आई है। यहां एक युवक को पुलिस ने अपनी दादी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पोते ने दादी के सिर पर वार करके उनकी हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
मामला दुमका के शिकारीबाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडीह गांव का है। यहां के करमटोला में एक युवक ने अपनी दादी की सिर पर वारकर हत्या कर दी। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना शुक्रवार को हुई है। सुबह एक वृद्ध महिला की लाश मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच करने पर पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पोते ने ही की है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 63 साल की सुमिधन हांसदा का शव बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पोते होपोंटा हेम्ब्रम उर्फ जल्पा हेम्ब्रम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।