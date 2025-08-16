झारखंड में सांप बना काल! दंश से दादा-पोते की मौत; गांव में मातम

झारखंड के लोहरदगा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कूडू थाना क्षेत्र के धौरागांव में सांप काटने से दादा-पोते की मौत हो गई है। मिली जानकारी अनुसार कुडू थाना क्षेत्र के धौरा गांव में गत रात स्व. छेदू मुंडा का 55 वर्षीय पुत्र नरेश मुंडा अपने पुत्र, पुत्री और एक पोता के साथ जमीन पर बिछावन बिछा कर सोया हुआ था।इसी क्रम में जहरीले सांप ने नरेश मुंडा और उसके 7 वर्ष पोता अमित मुंडा को काट लिया। परिजनों को जब सांप द्वारा काटे जाने का पता चला तो परिजनों ने दादा-पोता को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां दोनो की मौत इलाज के दैरान हो गई।