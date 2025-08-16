झारखंड में सांप बना काल! दंश से दादा-पोते की मौत; गांव में मातम
लोहरदगा के कूडू थाना क्षेत्र के धौरागांव में सांप काटने से दादा-पोते की मौत हो गई है। मिली जानकारी अनुसार कुडू थाना क्षेत्र के धौरा गांव में गत रात स्व. छेदू मुंडा का 55 वर्षीय पुत्र नरेश मुंडा अपने पुत्र, पुत्री और एक पोता के साथ जमीन पर बिछावन बिछा कर सोया हुआ था।
झारखंड के लोहरदगा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कूडू थाना क्षेत्र के धौरागांव में सांप काटने से दादा-पोते की मौत हो गई है। मिली जानकारी अनुसार कुडू थाना क्षेत्र के धौरा गांव में गत रात स्व. छेदू मुंडा का 55 वर्षीय पुत्र नरेश मुंडा अपने पुत्र, पुत्री और एक पोता के साथ जमीन पर बिछावन बिछा कर सोया हुआ था।इसी क्रम में जहरीले सांप ने नरेश मुंडा और उसके 7 वर्ष पोता अमित मुंडा को काट लिया। परिजनों को जब सांप द्वारा काटे जाने का पता चला तो परिजनों ने दादा-पोता को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां दोनो की मौत इलाज के दैरान हो गई।
बताते चले कि अमित के पिता लूतू मुंडा की मौत तीन साल पहले ही हार्ट अटैक से हो गई है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
बता दें कि मॉनसून के सीजन में सांप काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस दौरान प्रशासन द्वारा सेफ्टी को लेकर कई अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को सलाह दी जाती है कि घर से बाहर निकलते समय पैरों में चप्पल पहनें और सर्पदंश के तुरंत बाद इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचें, वहां इंजेक्शन लेने के बाद जान बचाई जा सकती है।