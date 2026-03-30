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नौकरी छोटी, डिग्री बड़ी: रसोइया के लिए ग्रेजुएट, सोशल वर्कर के लिए MPhil वाले लाइन में

Mar 30, 2026 11:26 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड के धनबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाली गई बहाली ने एक बार फिर बढ़ती बेरोजगारी और तीव्र प्रतिस्पर्धा की तस्वीर साफ कर दी है। कुक (रसोइया) जैसे पद के लिए इंग्लिश ऑनर्स और साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए एमफिल किए हुए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

नौकरी छोटी, डिग्री बड़ी: रसोइया के लिए ग्रेजुएट, सोशल वर्कर के लिए MPhil वाले लाइन में

झारखंड के धनबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाली गई बहाली ने एक बार फिर बढ़ती बेरोजगारी और तीव्र प्रतिस्पर्धा की तस्वीर साफ कर दी है। कुक (रसोइया) जैसे पद के लिए इंग्लिश ऑनर्स और साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए एमफिल किए हुए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

यही नहीं सपोर्ट स्टाफ के महज दो पदों के लिए 103 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी एक पद के लिए 51 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें भी कई तकनीकी डिग्री धारी शामिल हैं। सीनियर डॉट प्लस टीबी/एचआईवी सुपरवाइजर के एक पद के लिए भी 42 अभ्यर्थियों ने दावेदारी पेश की है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाली गई बहाली

सीनियर डॉट प्लस सुपरवाइजर के एक पद के लिए 42 और सपोर्ट स्टाफ के दो पद पर 103 आवेदन। स्वास्थ्य विभाग ने 18 पदों पर 141 रिक्ति के विरुद्ध 956 उम्मीदवारों ने किया है आवेदन। स्क्रूटनी के बाद 900 उम्मीदवारों की सूची जारी, 56 का आवेदन रिजेक्ट

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आपत्ति होने पर चार अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

फिलहाल योग्य अभ्यर्थियों की सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को चार अप्रैल तक आपत्ति के लिए आवेदन करने का समय दिया गया है। किसी को कोई आपत्ति है तो वह सिविल सर्जन कार्यालय में कागजात के साथ आवेदन कर सकता है।

कोल्ड चेन हैंडलर व कुक के लिए नहीं है प्रतिस्पर्धा

इस बहाली में सिर्फ कोल्ड चेन हैंडलर और कुक के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं है। कोल्ड चेन हैंडलर के लिए सिर्फ एक पद पर बहाली निकाली गई थी। स्क्रूटनी के बाद सिर्फ एक ही आवेदन स्वीकृत हुआ है। वहीं कुक के दो पद थे। आवेदन भी सिर्फ दो हैं। बहाली से जिले में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

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141 पदों के लिए आए 956 आवेदन

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 18 पदों पर 141 रिक्तियों के विरुद्ध अनुबंध पर बहाली निकाली थी। इसके लिए 956 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदनों की जांच (स्क्रूटनी) के बाद 900 उम्मीदवारों को योग्य पाया गया है। 56 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। इस हिसाब से हरेक पद के लिए औसतन 6.68 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। एएनम (एनयूएचएम) के लिए सर्वाधिक 77 पद पर बहाली निकाली गई थी। इसके लिए 326 आवेदनों का चयन किया है।

वहीं स्टाफ नर्स के 17 पदों के लिए 93 अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा में हैं। अन्य पदों की भी यही स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे योग्य उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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