बिहार के नालंदा जिले के जांघरो गांव के रहने वाले एक व्यक्ति को हाल ही में शिक्षक की नौकरी मिली थी। इसकी खुशी मनाने के लिए पूरा परिवार झारखंड के रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका के दरबार जा रहा था, लेकिन रास्ते में हुए हादसे में परिवार के 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

झारखंड के रामगढ़ में सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई।

अमित भूषण, रामगढ़ झारखंड के रामगढ़ जिले में रांची-पटना हाईवे पर शनिवार रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के दूसरे वाहन से टकराने से 13 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना कुजू क्षेत्र के पैंकी गांव के पास हुई। मृतकों में 4 महिलाएं, 4 बच्चे और 5 पुरुष शामिल हैं। सभी मृतक बिहार के नालंदा जिले के निवासी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड सड़क हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वाले 13 लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बिहार के परिवार में आई नई खुशियों ने अभी दस्तक ही दी थी कि एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे परिवार को मातम में डुबो दिया। परिवार की एक महिला को शिक्षक की नौकरी मिलने की खुशी में मां छिन्नमस्तिका के दरबार में मत्था टेकने जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा मौत के सफर में बदल गई। रविवार तड़के रांची-पटना नेशनल हाईवे पर कुजू ओपी क्षेत्र के पैंकी स्थित भाजपा दफ्तर के पास श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में चार बच्चे, चार महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं। वहीं, एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज रामगढ़ सदर अस्पताल में चल रहा था।

नौकरी मिलने की खुशी में मंदिर जा रहा था परिवार बताया जाता है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग बिहार के नालंदा जिले के बेना थाना क्षेत्र के जांघरो गांव के रहने वाले थे। परिवार की एक महिला को शिक्षक की नौकरी मिलने से घर में खुशी का माहौल था। इसी खुशी को मां छिन्नमस्तिका के चरणों में समर्पित करने और पूजा-अर्चना करने के उद्देश्य से पूरा परिवार रजरप्पा मंदिर जा रहा था। लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही पैंकी बिरसा मुंडा चौक के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी में सवार लोगों को संभलने तक का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही डीसी, एसपी समेत जिले के तमाम अधिकारी घटनास्थल और सदर अस्पताल पहुंचे।

13 मौतों से पूरे इलाके में शोक की लहर एक साथ 13 मौतों की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। जिस घर में नौकरी मिलने की खुशी में पूजा की तैयारी थी, वहां अब अपनों को खोने का असहनीय दर्द है। खुशी और आस्था की यह यात्रा परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दुख बन गई।

मृतकों की हुई पहचान 1. विवेकानंद कुमार (40 साल)

2. पत्नी अमृता देवी (35 साल)

3. बेटा करण कुमार (8 साल)

4. बेटी माही कुमारी (7 साल)

5. सोनाली कुमारी (16 साल)

6. शुभम कुमार (12 साल)

7. अमन कुमार (9 साल)

8. विवेकानंद की माँ प्रविला देवी (65 साल)

9. विवेकानंद का ममेरा भाई राजेश कुमार (23 साल)

10. मौसेरा भाई सिंटू कुमार (25 साल), निवासी तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के दनियावां गांव

11. ड्राइवर नंदन कुमार, निवासी अकौना गांव

12. मुकेश कुमार (45 साल) निवासी कड़ाह गांव, सिलाव थाना क्षेत्र

13. किरण देवी (40 साल) पत्नी मुकेश कुमार, विवेकानंद की मौसेरी बहन

घायल