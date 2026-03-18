झारखंड में राज्यपाल-मुख्यमंत्री मिलकर करेंगे कुलपति का चयन, विधेयक पारित
कुलपति की अनुशंसा के लिए खोज समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् होंगे। समिति कुलपति के लिए तीन से पांच नामों की अनुशंसा करेगी। इनमें से किसी का कुलाधिपति व सीएम चयन करेंगे। प्रभारी कुलपति के चयन के लिए भी सीएम से परामर्श लेना होगा।
झारखंड में कुलपतियों का चयन अब राज्यपाल (कुलाधिपति) और मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से करेंगे। चयन पर सहमति के बाद कुलाधिपति कुलपति (वीसी) की नियुक्ति करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को संशोधन प्रस्तावों के बीच झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक-2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। अब इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री का रोल भी शामिल हो गया है।
क्या होगी प्रक्रिया
कुलपति की अनुशंसा के लिए खोज समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् होंगे। समिति कुलपति के लिए तीन से पांच नामों की अनुशंसा करेगी। इनमें से किसी का कुलाधिपति व सीएम चयन करेंगे। इसके अलावा प्रभारी कुलपति के चयन के लिए भी कुलाधिपति को मुख्यमंत्री का परामर्श लेना होगा।
अब प्रतिकुलाधिपति भी होंगे
राज्य में अब प्रतिकुलाधिपति पद भी होगा। सरकार कुलाधिपति की राय से प्रतिकुलाधिपति नामित कर सकती है। कुलाधिपति प्रतिकुलाधिपति को सीनेट की बैठक की अध्यक्षता के लिए जरूरत के अनुसार अधीकृत कर सकते हैं। इस विधेयक के तहत अब एचओडी की नियुक्ति रोटेशनल पद्धति से दो नहीं, तीन सालों के लिए की जाएगी।
लोकभवन में लंबित विधेयक विधानसभा ने लिया वापस
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने 26 अगस्त 2025 को विस द्वारा पारित झारखंड विवि विधेयक 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव सदन में रखा। इसे विस प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन सभा ने वापस लिया। यह विधेयक लोकभवन में लंबित था। इसमें वीसी, प्रोवीसी व वित्तीय सलाहकार का नियुक्ति अधिकार राज्य सरकार को देने का प्रावधान था।
राज्य में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना होगी। यह राज्य के विवि में टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति करेगा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि जेपीएससी के भार को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इस पर विधायक राज सिन्हा ने संशोधन प्रस्ताव रखा कि किसी शिक्षाविद् को कमीशन अध्यक्ष बनाना चाहिए, न कि ब्यूरोक्रेसी को। संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज किया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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