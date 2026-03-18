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झारखंड में राज्यपाल-मुख्यमंत्री मिलकर करेंगे कुलपति का चयन, विधेयक पारित

Mar 18, 2026 06:36 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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कुलपति की अनुशंसा के लिए खोज समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् होंगे। समिति कुलपति के लिए तीन से पांच नामों की अनुशंसा करेगी। इनमें से किसी का कुलाधिपति व सीएम चयन करेंगे। प्रभारी कुलपति के चयन के लिए भी सीएम से परामर्श लेना होगा।

झारखंड में राज्यपाल-मुख्यमंत्री मिलकर करेंगे कुलपति का चयन, विधेयक पारित

झारखंड में कुलपतियों का चयन अब राज्यपाल (कुलाधिपति) और मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से करेंगे। चयन पर सहमति के बाद कुलाधिपति कुलपति (वीसी) की नियुक्ति करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को संशोधन प्रस्तावों के बीच झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक-2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। अब इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री का रोल भी शामिल हो गया है।

क्या होगी प्रक्रिया

कुलपति की अनुशंसा के लिए खोज समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् होंगे। समिति कुलपति के लिए तीन से पांच नामों की अनुशंसा करेगी। इनमें से किसी का कुलाधिपति व सीएम चयन करेंगे। इसके अलावा प्रभारी कुलपति के चयन के लिए भी कुलाधिपति को मुख्यमंत्री का परामर्श लेना होगा।

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अब प्रतिकुलाधिपति भी होंगे

राज्य में अब प्रतिकुलाधिपति पद भी होगा। सरकार कुलाधिपति की राय से प्रतिकुलाधिपति नामित कर सकती है। कुलाधिपति प्रतिकुलाधिपति को सीनेट की बैठक की अध्यक्षता के लिए जरूरत के अनुसार अधीकृत कर सकते हैं। इस विधेयक के तहत अब एचओडी की नियुक्ति रोटेशनल पद्धति से दो नहीं, तीन सालों के लिए की जाएगी।

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लोकभवन में लंबित विधेयक विधानसभा ने लिया वापस

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने 26 अगस्त 2025 को विस द्वारा पारित झारखंड विवि विधेयक 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव सदन में रखा। इसे विस प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन सभा ने वापस लिया। यह विधेयक लोकभवन में लंबित था। इसमें वीसी, प्रोवीसी व वित्तीय सलाहकार का नियुक्ति अधिकार राज्य सरकार को देने का प्रावधान था।

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राज्य में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना होगी। यह राज्य के विवि में टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति करेगा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि जेपीएससी के भार को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इस पर विधायक राज सिन्हा ने संशोधन प्रस्ताव रखा कि किसी शिक्षाविद् को कमीशन अध्यक्ष बनाना चाहिए, न कि ब्यूरोक्रेसी को। संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज किया गया।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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