शहरी गरीबों का जीवनस्तर सुधारने पर खर्च होंगे 50 करोड़ रुपए, क्या है दीनदयाल जन आजीविका योजना
केंद्र प्रायोजित दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) के लाभार्थियों के सामूहिक कार्य, ऋण सुविधा और निरंतर आजीविका के अवसर सुनिश्चित कराने के लिए कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप (सीआईजी) यानी काम एक जैसा और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) यानी सामूहिक लोन समूह का गठन होगा।
केंद्र प्रायोजित दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) के लाभार्थियों के सामूहिक कार्य, ऋण सुविधा और निरंतर आजीविका के अवसर सुनिश्चित कराने के लिए कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप (सीआईजी) यानी काम एक जैसा और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) यानी सामूहिक लोन समूह का गठन होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 4000 सीआईजी और जेएलजी गठन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा फील्ड सर्वे के जरिए वीओजीएस (ग्राम संगठन/एरिया लेवल फेडरेशन व समूह सदस्य) की पहचान कर डेटा एकत्र कर उनका सूचीकरण किया जाएगा, ताकि शहरी गरीबों को सीधे योजनाओं से जोड़ा जा सके।
खर्च होंगे 50 करोड़ रुपए
दरअसल, विभाग ने 2026-27 के लिए इस योजना के तहत राज्य सरकार ने व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और उन्हें स्थायी आजीविका से जोड़ने के लिए राज्य के सभी 49 यूएलबी में कई अहम कार्य योजनाएं लागू की जाएंगी। पूरी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का है उद्देश्य
बता दें कि डी-जेएवाई (एस) योजना केंद्र की आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबी को कम करना और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में कमजोर व्यावसायिक समूहों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा और निकायवार लाभार्थियों की सूची बनेगी। दस्तावेजों का सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभार्थियों और परिवारों का होगा सामाजिक-आर्थिक आकलन
जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत पहचाने गए लाभार्थियों और परिवारों का विस्तृत सामाजिक-आर्थिक आकलन होगा। ताकि उनकी जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकें। प्रोफाइलिंग रिपोर्ट के आधार पर बाजार की मांग व आजीविका के अवसरों को ध्यान में रखते हुए 10 हजार वीओजीएस को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही 5000 लोगों को बैंक ऋण दिलाने में मदद की जाएगी। उन्हें ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम हो सके।
वार्ड स्तर पर मोबिलाइजेशन टीमों का होगा गठन
डी-जेएवाई (एस) योजना के प्रभावी संचालन के लिए वार्ड स्तर पर मोबिलाइजेशन टीमें गठित कर जागरुकता शिविर लगाए जाएंगे। प्रशिक्षण की आवश्यकता (टीएनए) की पहचान कर वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन कर उन्हें कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। इससे वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा लाभार्थियों को बिजनेस प्लान तैयार करने में मदद की जाएगी। बैंक लिंकेज के जरिए ऋण सुविधा दिलाई जाएगी। अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजना की नियमित मॉनिटरिंग के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट, फील्ड विजिट, यूएलबी स्तर पर समीक्षा बैठक और एमआईएस डाटा इंट्री की व्यवस्था की गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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