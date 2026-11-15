सरकारी कर्माचरियों को विदेश जाने के लिए लेनी होगी अनुमति, बदल गए नियम

झारखंड में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अब विदेश यात्रा पर जाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी। निजी खर्च पर विदेश घूमने जाने के लिए भी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

झारखंड में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अब विदेश यात्रा पर जाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी। निजी खर्च पर विदेश घूमने जाने के लिए भी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। किस श्रेणी के कर्मचारी को किससे अनुमति लेनी है, यह उसके पद और यात्रा के उद्देश्य के आधार पर तय किया गया है।

वहीं, सरकारी या आंशिक सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला और उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी होगी। विभागाध्यक्षों को निजी खर्च पर विदेश जाने के लिए भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर यह नयी व्यवस्था लागू की है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने संकल्प जारी किया है। वित्त विभाग के संकल्प में (झारखंड सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 की कंडिका-4 के तहत) सरकारी सेवकों की विदेश यात्रा से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार, विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए अलग-अलग सक्षम प्राधिकार निर्धारित किए गए हैं। अब निजी यात्रा के मामले में भी कर्मचारी की सेवा श्रेणी के अनुसार अनुमति लेनी होगी।

पिछले चार वर्षों की विदेश यात्रा का देना होगा ब्योरा आवेदन के साथ पिछले चार वर्षों में की गई निजी विदेश यात्राओं की जानकारी भी देनी होगी। इसमें यह बताना होगा कि कब और कितने दिनों के लिए किस देश की यात्रा की गई थी और उसका उद्देश्य क्या था। इसके अलावा आवेदक को यह जानकारी भी देनी होगी कि वह सरकारी धन के बड़े लेन-देन से जुड़ा है या नहीं। वह गोपनीय अथवा अति गोपनीय मामलों से संबंधित कार्य करता है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। उसके खिलाफ कोई गंभीर आरोप, अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामला लंबित है तो उसका ब्योरा भी देना होगा।

पुलिस और निगरानी विभाग से ली जाएगी रिपोर्ट संकल्प में प्रावधान किया गया है कि जरूरत पड़ने पर विदेश यात्रा के इच्छुक कर्मचारी या अधिकारी के संबंध में पुलिस अथवा निगरानी विभाग से सतर्कता मंजूरी (विजिलेंस क्लीयरेंस) प्राप्त की जा सकती है। सतर्कता मंजूरी मिलने के बाद विदेश यात्रा की अनुमति देने या आवेदन अस्वीकृत करने से संबंधित निर्णय से 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित करना होगा। ताकि कोई असुविधा न हो।

सरकार ने इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों और विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

विभागाध्यक्षों के लिए सीएम की अनुमति जरूरी विभागाध्यक्ष यदि निजी खर्च पर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। वहीं, सरकारी खर्च, आंशिक सरकारी खर्च या किसी बाहरी स्रोत से खर्च वहन किए जाने की स्थिति में विदेश यात्रा के लिए भी मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य होगी। प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे।

निजी यात्रा के लिए किससे लेनी होगी अनुमति नई व्यवस्था के तहत वर्ग ग और घ के सरकारी कर्मचारी यदि अपने निजी खर्च पर विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें उस सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी, जो उनका अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है। वहीं, वर्ग क और ख के कर्मचारी (विभागाध्यक्ष को छोड़कर) निजी खर्च पर विदेश यात्रा के लिए संबंधित विभागीय मंत्री से अनुमति लेंगे। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो विभागीय मंत्री से स्वीकृति लेनी होगी। इस प्रावधान में विभागाध्यक्ष शामिल नहीं हैं।