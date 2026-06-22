काम की बात: झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी! टाटा-रांची होकर चलेगी जयपुर की ट्रेन, रैक तैयार
झारखंड वासियों के गुड न्यूज है। टाटानगर और रांची होकर संतरागाछी-खातीपुरा जयपुर नई साप्ताहिक ट्रेन जल्द शुरू होने जा रही है। इससे झारखंड से जयपुर तक का सफर और आसान हो जाएगा।
टाटानगर और रांची होकर संतरागाछी-खातीपुरा जयपुर नई साप्ताहिक ट्रेन जल्द पटरी पर दौड़ेगी। दक्षिण पूर्व जोन से जून में जयपुर ट्रेन के परिचालन का दिन और स्टेशन दर स्टेशन समय सारणी की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि शनिवार को संतरागाछी स्टेशन पर खातीपुरा जयपुर ट्रेन के लिए रैक तैयार है। रेलवे में 4 मई को टाटानगर स्टेशन होकर संतरागाछी-जयपुर नई ट्रेन चलाने की घोषणा हुई थी। इससे कोल्हान समेत झारखंड के विभिन्न जिलो में रहने वाले राजस्थानी परिवारों में उत्साह है, क्योंकि जयपुर के लिए सीधी ट्रेन की 20 वर्ष पुरानी मांग मंजूर हुई है।
संतरागाछी-खातीपुरा जयपुर नई ट्रेन चलने से टाटानगर-रांची होकर मार्ग के बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 29 स्टेशनों से आवागमन करने वाले सैकड़ों यात्रियों को सहूलियत होगी। रेलवे ने नई ट्रेन को पश्चिम बंगाल से राजस्थान के बीच खड़गपुर, टाटानगर, चांडिल, पुरुलिया, मुरी, रांची, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गढ़वा, जपला, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मिर्जापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, टुंडला, ईदगाह, आगरा, खरेली, मदनवार, महुआ रोड, बांदीकुई और दौशा के बाद जयपुर से पूर्व खातीपुरा में ठहराव दिया गया है। बताया जाता है कि ट्रेन नंबर 18061 सांतरागाछी-खातीपुरा प्रत्येक बुधवार को संतरागाछी से दोपहर 2.15 बजे रवाना होकर गुरुवार रात 11. बजे खातीपुरा जयपुर पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन नंबर 18062 खातीपुरा-संतरागाछी प्रत्येक शुक्रवार को खातीपुरा से सुबह 9.20 बजे खुलकर शनिवार अपराह्न 3.05 बजे टाटानगर होकर संतरागाछी जाएगी।
राजखरसावां से गुवा तक अपग्रेड होगी रेल लाइन
रेलवे सुरक्षित परिचालन और ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की योजना से लाइन एवं अन्य सिस्टम में सुधारने में जुटा है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से लोडिंग में यार्ड की लूप लाइन मरम्मत का आदेश हुआ है। इससे राजखरसावां से पदापहाड़, जरोली, बलानीखदान एवं बड़ाजामदा होकर गुवा तक लाइन बदली जाएगी। चक्रधरपुर मंडल में ट्रेन परिचालन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की योजना से लाइन का काम होगा। इससे छह स्टेशनों एवं यार्ड के आसपास ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे लूप लाइनों को बदलने के साथ सिग्नल व प्वाइंट सिस्टम को दुरुस्त कर आधुनिक बनाएगा, ताकि मालगाड़ियों से सुरक्षित परिचालन और ढुलाई बढ़ाने का लक्ष्य पूरा हो सके।
ब्लॉक लेकर लाइन को अपग्रेड किया जा रहा
मालूम हो कि यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों को तेज स्पीड में सुरक्षित और समय से चलाने के लिए रेलवे आसनबनी से झारसुगुड़ा तक लगातार ब्लॉक लेकर लाइन को अपग्रेड कर रहा है। हालांकि, यात्री ट्रेनों को समय पर चलाने और मालगाड़ियों को खड़ी करने के लिए टाटानगर यार्ड में दो और आदित्यपुर में तीन स्टेबलिंग लाइन बिछाने के साथ चक्रधरपुर मंडल गम्हरिया, बिरबांस, सीनी, सोनुआ, टुनिया, राजखरसावां, लोटापहाड़ एवं अन्य स्टेशनों के पास लूप लाइन बनाने की तैयारी में है। वहीं, मनीकुई व टाटानगर के बहलदा मार्ग में लूप लाइन का काम अंतिम चरण में है। हल्दीपोखर के पास कोचिंग टर्मिनल और गोविंदपुर में ब्लॉक स्टेशन बनाने की योजना है।
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